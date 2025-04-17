شرودر لـ«البيان»: رفضت عدة عروض احتراماً لعقدي مع النصر

أكد المدرب الهولندي ألفريد شرودر أنه رفض العديد من العروض من أندية مختلفة خلال الموسم الحالي احتراماً لعقده مع النصر، كما اعتذر عن تمديد عقده مع العميد لموسم إضافي، في يناير الماضي، عندما كان الفريق في وضعية جيدة، بعدما فاز بكأس السوبر الإماراتي القطري وتصدره مجموعته في مسابقة دوري أبطال الخليج وصعوده للمركز الثالث في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين قبل أن يتراجع حالياً إلى المركز الثامن، مشيراً إلى أنه سيودع النصر رسمياً بنهاية الجولات الـ6 المقبلة.

وقال شرودر في تصريح لـ«البيان» إنه تحدث في ذلك الوقت مع عبد الله بن طوق، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم السابق، الذي اقترح عليه تمديد عقده لكنه أخبره أنه يرغب في نيل قسط من الراحة ولن يدرب أي ناد آخر حالياً، وأضاف: قضيت 38 عاماً في كرة القدم، عمري الآن 52 عاماً، وأجريت عملية جراحية قبل بداية الموسم، وأعتقد أنه حان الوقت للتفكير في أمور أخرى.

وكشف شرودر أنه سيتفرغ لحياته الخاصة ولن يكون مستعداً لتدريب أي فريق آخر طيلة الأشهر المقبلة، وتابع: كانت أمامي فرصة لتمديد عقدي مع النصر في يناير الماضي عندما كانت الأمور تسير بشكل جيد، لكنني كنت واضحاً مع رئيس الشركة، لقد حان الوقت للراحة.

كما كشف المدرب الهولندي أنه تلقى أكثر من عرض خلال الموسم، ولكنه رفضها جميعاً من أجل البقاء في النصر والحفاظ على علاقته التعاقدية معه حتى انتهاء الموسم، وتابع: سأنظر في المرآة، لأرى ما أريده وما يناسبني في المستقبل، وقال: موسمنا الماضي كان جيداً جداً، عندما أتيت إلى هنا، تقدمنا في جدول الترتيب ووصلنا إلى نهائي كأس رئيس الدولة، في الموسم الحالي أحرزنا كأس السوبر الإماراتي القطري، قدمنا العديد من المباريات الجيدة، لكن النتائج لم تكن في مصلحتنا، تبقى 6 مباريات، يمكننا إنهاء الموسم بقوة، وإنهاء الموسم ضمن المراكز الـ6 الأوائل وهو هدفنا الرئيسي الذي أعلنا عنه منذ البداية.

تأثير مغادرة تاعرابت

رفض شرودر الاعتراف أن مغادرة المغربي عادل تاعرابت شكلت منعرجاً حاسماً في مسيرة الفريق، لكن تأثيرها كان نسبياً مثلما أثرت إصابة المهاجم الجديد هاريس سيفيروفيتش سلباً على مشوار النصر، وقال: شخصياً، لا أعتقد أن رحيل تاعرابت شكل نقطة تحول كبيرة في مسيرة الفريق؛ لأننا قدمنا بعد مغادرته مباريات قوية، عندما بدأنا عملية بناء الفريق، الجميع يعلم أنه لدينا نجمان كبيران في الهجوم، تاعرابت وعلي مبخوت، ولكن في ظل الظروف، التي حدثت بعد ذلك، كان علينا أن نرتجل، وقد أحسنّا اختيار هاريس، وإذا نظرتم إلى مباراة الديربي ضد الوصل، بالنسبة لي، كانت واحدة من أفضل المباريات التي لعبناها هذا الموسم، لكن هاريس تعرض خلالها إلى إصابة وغاب لستة أسابيع، كان ذلك حظاً سيئاً للغاية، وأعتقد أن هذا كان أحد أسباب عدم فوزنا بالمباريات كثيراً.

غياب مبخوت

وعن غياب علي مبخوت عن الفريق بسبب التحاقه بالخدمة الوطنية، أكد شرودر أن الفترة السابقة كانت صعبة على الفريق بسبب افتقاده أكثر من لاعب مثل غابياديني وهاريس وتوريه وقبلهم تاعرابت، وأن الفترة المقبلة ستكون أصعب نظراً لأهمية مبخوت في تشكيلة النصر، خاصة أنه اللاعب الأكثر خبرة.

وأوضح شرودر أنه واللاعبين شعروا بالإحباط عندما تلقوا خبر استقالة مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، وقال: لقد قررت الاستمرار في النصر منذ الموسم الماضي، وبفضل دعم الإدارة السابقة نجحنا في بناء فريق جيد وأنا ممتن لهم، وأقول لهم شكراً على كل شيء، شعرنا بالحزن للاستقالة ولكن سنستمر في العمل، من الجيد أن أخبر الجميع الآن أنني سعيد جداً لكوني جزءاً من هذا النادي، وسنبذل كل ما لدينا لإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة.

واعترف شرودر بتحمل مسؤولية تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، وقال: كان الوصول إلى نهائي بطولة الخليج هدفاً واضحاً لنا، وبالطبع أتحمل المسؤولية لأننا لم نتمكن من تحقيق هذا الهدف. أعتقد أن الجميع شاهد المباريات ورأى أننا بذلنا كل ما في وسعنا، لكن للأسف لم ننجح، لذلك، أتحمل مسؤولية النتائج.

وعن رسالته إلى جماهير العميد قال: « أخبروهم أنني كنت جزءاً منهم، وسأكون جزءاً منهم، سأظل دائماً فخوراً بكوني مدرباً لهذا النادي، فقد قدمنا مباريات ممتازة وحققنا نتائج جيدة، وأريدهم أن يكونوا معنا غداً في مباراتنا أمام الشارقة.

وأعرب المدرب الهولندي عن رضاه عن العمل الذي قدمه للنصر منذ الإشراف على تدريبه في الموسم الماضي، موضحاً أن الفريق قدم مباريات جيدة في الموسم الحالي، لكن النتائج لم تكن في مصلحته، وأضاف: ما زال أمامنا 5 أو 6 مباريات يمكننا أن نظهر للجميع أننا نريد أن نكون ضمن الـ6 الأوائل، وهذا هدفي الرئيسي في الموسم. أما بالنسبة للمباراة المقبلة أمام الشارقة، قال: بالتأكيد ستكون مواجهة صعبة جداً. فريق الشارقة مميز، وقد شاهدنا أداءهم في مباراتهم الأخيرة وكان جيداً جداً. فريقنا جاهز وسنقاتل من أجل تحقيق الفوز.