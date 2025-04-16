آل علي وخادم ضمن قضاة ملاعب مونديال الأندية

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الحكمين الإماراتيين عمر آل علي حكماً للساحة، ومحمد عبيد خادم حكماً للفيديو، ضمن قائمة الحكام المشاركين في إدارة مباريات كأس العالم للأندية المقررة في 12 ملعباً مختلفاً في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، والتي ضمت 117 حكماً من 41 اتحاداً وطنياً عضواً، موزعين بين 35 حكماً رئيساً للساحة، و58 حكماً مساعداً، و24 حكم فيديو.

وضمت القائمة 13 حكماً عربياً، بواقع 5 حكام للساحة، وهم عمر آل علي، والجزائري مصطفى غربال، الليبي معتز إبراهيم، القطري سلمان فلاحي، والموريتاني دحان باي دا، و4 حكام مساعدين، وهم الجزائريان مقران جوراري وعباس أكرم، والقطريان النعيمي رمزان وماجد الشمري، و4 حكام لتقنية الفيديو، وهم محمد عبيد خادم، والمصري محمود عاشور، القطري خميس المري، والمغربي حمزة الفاروق.

وأكد رئيس لجنة حُكام الفيفا، بييرلويجي كولينا، أن المشاركة في النسخة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية ستكون مصدر فخر واعتزاز للحُكام الذين وقع عليهم الاختيار، وقال: مع انطلاق كل مسابقة جديدة، فإن الحُكام الذين يقع عليهم الاختيار، يحظون بشرف المشاركة في هذا الحدث الذي يقام للمرة الأولى، ولذا فأنا متأكد من أن جميع الحُكام سيكونون سعداء.

وأضاف: بالنظر إلى الأداء العالي الذي تم تقديمه خلال بطولات الاتحاد الدولي الأخيرة، فإن سقف التطلعات أصبح أعلى من أي وقت مضى، وعندما تصل إلى سقف أعلى، فإن الحفاظ على نفس المستوى يصبح أصعب كذلك، لكننا نعمل بجد في فريق واحد، حيث سيسهم إسهاماً كبيراً في نجاح هذه المسابقة المثيرة.

من جهته، قال ماسيمو بوساكا، مدير قسم التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم: أود أن أركز على أوجه التشابه بين إعداد فريق كرة القدم وفريق الحُكام، لأن كليهما بحاجة إلى العمل الدؤوب وتقديم أعلى المستويات، ونحاول إيجاد أكبر قدر ممكن من الاتساق والمعايير الموحدة في عملنا لأن كرة القدم هي نفس اللعبة في كل مكان، لكننا نعلم أن علينا الإلمام باختلاف العقليات في كرة القدم، وهذا أمر بالغ الأهمية.

وتماشياً مع التعديلات التي أُدخلت على قوانين اللعبة، وصادق عليها المجلس الدولي لكرة القدم، سيقوم «فيفا» بتطبيق قواعد جديدة تهدف إلى الحد من إضاعة الوقت من قبل حُراس المرمى، إذ أصبحت القوانين تنص في صيغتها المعدَّلة على احتساب ركلة ركنية للفريق المنافس إذا ظل حارس المرمى ممسكاً بالكرة لأكثر من 8 ثوانٍ، حيث يستخدم الحَكَم حركة واضحة بيده لبدء العد التنازلي لمدة 5 ثوانٍ، وذلك خلافاً للإجراء المعمول به حالياً، والذي يتمثل في احتساب ركلة حرة غير مباشرة عند تجاوز 6 ثوانٍ.





