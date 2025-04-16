كارتابيا: «الفرسان» جاهز لحصاد الموسم

أكد فيديريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي، أن «الفرسان» جاهز لمرحلة الحصاد الأخيرة من الموسم الجاري 2024 - 2025، ويسعى ليكون موسماً خارقاً وتاريخياً للفريق، مشيراً إلى أن شباب الأهلي يعتمد على نفسه فقط، ولا ينتظر هدايا من الآخرين، وإلى أن الصراع على درع دوري أدنوك للمحترفين لم ينتهِ بعد، ولا تزال هناك العديد من المباريات والمواجهات القوية والصعبة، والتي يمكن أن يحدث فيها الكثير.

وقال كارتابيا: «شباب الأهلي الأفضل هذا الموسم في الإمارات بالنتائج، بعدما حقق لقبي كأس سوبر إعمار، ودرع التحدي في السوبر الإماراتي القطري، وتأهل لخوض مباراتي النهائي على كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجزيرة، وعلى كأس رئيس الدولة أمام الشارقة، ويتصدر جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، وبفارق كبير من النقاط عن أقرب مطارديه».

وأضاف: «تمكنا في بداية هذا الموسم من تحقيق لقبين، والآن علينا التركيز لاجتياز المرحلة الأخيرة، والمطلوب فيها من الفريق، اجتياز عدد من المحطات والتحديات الصعبة، للخروج بعدد أكبر من الألقاب، وتحقيق موسم خارق وتاريخي في مسيرة كرة القدم بنادي شباب الأهلي، ونحن سعداء وفخورون بالعمل الذي يجرى حتى الآن، ونشكر الجماهير على دعمنا ومساندتنا في ما مضى من عمر الموسم، وندعوهم إلى المزيد من الدعم والمساندة في المرحلة الأخيرة».

وعن تقييمه للمرحلة التي اجتازها شباب الأهلي حتى الآن بنجاح، قال: «اجتزنا بالفعل لحظات صعبة في أغلب مبارياتنا خلال المرحلة السابقة، وشعورنا بالنصر لن يكتمل إلا بنهاية الموسم، وتحقيق المزيد من الألقاب، لأن الاحتفال والشعور بالإنجاز، يختلف بالنسبة لفرق الكبيرة مثل شباب الأهلي، والتي لا ترضى ولا يسعد جمهورها إلا بالوصول لمنصات التتويج».

وتحدث عن فوز شباب الأهلي الصعب على كلباء في الجولة 21 من الدوري، قائلاً: «نحن في شباب الأهلي، نركز فقط على أنفسنا والفوز، ونثق في قدرتنا على تحقيق الفوز حتى الثانية الأخيرة من مبارياتنا، وأداء الفريق تأثر أمام كلباء، بعدما لعبنا 120 دقيقة أمام الوصل قبل أيام في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ومع هذا كنا حريصين على التركيز داخل أرض الملعب، وتنفيذ المطلوب منا، وكلنا ثقة في أننا سنحقق الفوز في نهاية الأمر، وهو ما تحقق بالفعل».

ويذكر أن كارتابيا، لعب مع شباب الأهلي 8955 دقيقة، موزعة على 118 مباراة، في 6 مواسم من مسابقات المحترفين، وسجل 42 هدفاً، ويعتبر واحداً من أهم الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا، ودائماً ما يكون حاضراً في المناسبات الكبرى مع «الفرسان»، الذي يسعى إلى لقب سادس من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي السبت المقبل، أمام الجزيرة على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.



