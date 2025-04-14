جوارديولا يُكيل المديح لمرموش: ما يفعله إنجاز كبير

أشاد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بلاعبه المصري عمر مرموش وأكد إعجابه بتأقلم اللاعب القادم من أينتراخت فرانكفورت الألماني في يناير كانون الثاني الماضي.

وانضم مرموش (26 عاما) إلى سيتي في موسم صعب لحامل اللقب لكنه نجح في تسجيل سبعة أهداف في كافة المسابقات حتى الآن بينها هدفا في الفوز الكبير 5-2 على كريستال بالاس في ملعب الاتحاد بالدوري الممتاز يوم السبت الماضي.

ولم يكشف سيتي الفائز بالدوري الإنجليزي في السنوات الأربع الأخيرة قيمة التعاقد مع مرموش لمدة أربع سنوات ونصف لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن قيمة الصفقة حوالي 70 مليون يورو (72.80 مليون دولار) وإضافات أخرى.

وسجل الدولي المصري ثلاثية في الفوز الكبير 4-صفر على نيوكاسل وهدفا في التعادل 2-2 وكذلك هدف الفوز 2-1 على ملعب بورنموث في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي وكذلك الهدف الثاني الحاسم في الفوز 2-1 على ليستر قبل هدفه في بالاس.

وبدأ سيتي موسمه في محاولة لكتابة التاريخ بحصد لقبه الخامس على التوالي لكن الأمور كانت صعبة على فريق جوارديولا الذي أشاد كثيرا بمرموش.

وقال المدرب الإسباني لموقع النادي على الإنترنت "أرقامه جيدة حقا. لقد انضم لنا في منتصف الموسم وفي لحظة لم نكن فيها جيدين.

"أحيانا عندما تأتي إلى هنا وكل شيء يسير على ما يرام، يكون من السهل عليك التكيف. لكن عندما تأتي والفريق في حالة سيئة فإن ما فعله يعتبر انجازا كبيرا".

وشكل مرموش خطورة كبيرة على مرمى بالاس وسجل هدفا وكان بإمكانه إضافة المزيد بفضل أداء هجومي مذهل.

وأبدى جوارديولا سعادته بشغف صاحب القميص رقم 7 قائلا "عندما يفضل الفريق الاستحواذ والاحتفاظ بالكرة، فإنه ينطلق ويفهم القوة التي يتعين اللعب بها. سجل هدفا آخر وكان بإمكانه تسجيل المزيد بسهولة".

ويحتل سيتي المركز الخامس في الدوري برصيد 55 نقطة قبل ست مباريات على نهاية الموسم.