تفاعل عالمي مع «صاروخ» رونالدو: هدف لا ترصده رادارات السرعة

يحمل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي على كتفيه، فهو يقف وراء كل فوز، وسبب في كل هدف، يسجل ويصنع ويمرر، وكل هذا وهو في عمر الـ 40 عاماً.

وقاد رونالدو فريقه النصر أمس السبت، إلى فوز 2 – 1 على الرياض ضمن الدوري السعودي، وسجل ثنائية قلب فيها تأخر فريقه بهدف إلى فوز باثنين.

وتصدر وسم "رونالدو" منصة إكس، تفاعلاً وإعجاباً بهدف الثاني في شباك الرياض، والذي جاء بتسديدة قوية على الطاير من "الدون" لم يشاهدها الحارس وحتى المتابعون وإلا وهي تسكن الشباك من سرعتها وقوتها.

وكتب الإعلامي السعودي بتال القوس في "إكس": "هدف كريس الثاني يستحق أن يكون الهدف الترويجي في الدوري السعودي.. هدف لا يرصده أي رادار سرعة"، فيما قال أحدهم: "هدف تعجز الكلمات عن وصفه ولا يرى بالعين المجردة"، فيما عبّر آخر عن إعجابه بالهدف: "الهدف سبق الكاميرا"، ودون نصراوي: "أسرع وأقوى تسديدة في تاريخ كرة القدم".

وقال الإعلامي السعودي خالد الشنيف في حسابه على "إكس": هدف رونالدو بسرعة 148 كلم يعد أسرع تسديدة هدف في تاريخ دوري المحترفين".

ولاقى هدف النجم البرتغالي تفعلاً عالمياً كذلك، حيث علقت شبكة "ESPN" العالمية على الهدف: "كان هدف كريستيانو رونالدو هذا لا يصدق"، وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "كريستيانو رونالدو يسجل هدفاً مذهلاً من تسديدة طائرة قبل أن ينفذ احتفاله المعهود ليقود النصر إلى الفوز".

ويتصدر الدون قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 هدفاً في 26 مباراة، وبفارق 4 أهداف عن المغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم الشباب.