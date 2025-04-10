24 لاعباً تجاوزوا 100 مباراة دون طرد في «المحترفين»

بيدرو يحتفل بالإنجاز بـ«هاتريك» في شباك الجزيرة

وصل عدد اللاعبين الذين تجاوزوا 100 مباراة لعب في دوري المحترفين حتى الموسم الحالي، إلى 9798 لاعباً، من بينهم 24 لاعباً اجتازوا المئوية دون الحصول على بطاقة حمراء حتى الآن، وموزعين على جميع أندية المسابقة، باستثناء الوصل، وانفرد خالد عيسى حارس العين، بكونه الأكثر خوضاً للمباريات، بـ 282 مباراة دون طرد، فيما كان شاهين عبدالرحمن قائد الشارقة، وحسن إبراهيم لاعب عجمان، الأكثر حصولاً على البطاقة الحمراء طوال مشوارهم الطويل في ملاعب دوري المحترفين، بحصول كل منهما على 8 بطاقات، بينما علي خصيف حارس مرمى الجزيرة، هو الأكثر خوضاً للمباريات بـ 349 مباراة منذ تطبيق الاحتراف في الكرة الإماراتية موسم 2008 - 2009.

وارتفع عدد اللاعبين الذين خاضوا من 100 إلى 200 مباراة مع نهاية الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، إلى 72 لاعباً، ومن لعبوا 200 إلى 300 مباراة، إلى 21 لاعباً، ومن اجتازوا 300 مباراة لعباً، 5 لاعبين فقط، وهم بالترتيب علي خصيف ولعب 349 مباراة، وحصل على 4 بطاقات حمراء، ولعب 319 مباراة كل من وليد عباس مدافع شباب الأهلي، وحصل على 5 بطاقات حمراء، وعلي مبخوت مهاجم النصر، وحصل على حالتي طرد، وحبيب الفردان لاعب وسط كلباء 305 مباريات، وحصل على بطاقة حمراء واحدة، وعبد العزيز هيكل ظهير البطائح 303 مباريات، وحصل على 5 بطاقات.

أما أعلى اللاعبين الأجانب مشاركة في دوري أدنوك للمحترفين في عدد المباريات، فكان السوري عمر خربين مهاجم الوحدة الحالي، والظفرة سابقاً، والذي لعب على سبيل الإعارة لمدة موسم مع شباب الأهلي، وشارك في 124 مباراة، وتلقى بطاقة حمراء واحدة، يليه التوغولي لابا كودجو مهاجم العين، ولعب 123 مباراة، وحصل على بطاقة حمراء واحدة، ثم الصربي ميلوش كوسانوفيتش مدافع عجمان الحالي والجزيرة سابقاً، الذي شارك في 108 مباريات دون طرد، والتونسي فراس بالعربي لاعب الشارقة الحالي، وعجمان والفجيرة سابقاً، ولعب 107 مباريات دون طرد، والبرازيلي جواو بيدرو مهاجم الوصل الحالي، والظفرة وبني ياس والوحدة سابقاً، ولعب 101 مباراة، وحصل على بطاقة حمراء واحدة، ومن المصادفات أنه سجل في مباراته رقم 101 في دوري المحترفين، 3 أهداف «هاتريك»، عندما قاد فريقه إلى الفوز على مضيفه الجزيرة بخماسية نظيفة، في الجولة 20 من الدوري.

وبالنسبة للأندية الأكثر امتلاكاً للاعبين لعبوا 100 وما فوق، فيتصدر القائمة كل من الشارقة، ولديه 14 لاعباً، ويليه كل من عجمان والوصل 10 لاعبين، والعين 9، وكل من كلباء ودبا الحصن والجزيرة وخورفكان والبطائح 7 لاعبين، وبني ياس والوحدة والنصر 5 لاعبين، وشباب الأهلي 4 لاعبين، والعروبة لاعب واحد فقط، وتتبقى الإشارة إلى أن اللاعبين الذين تجاوزوا 100 مباراة دون الحصول على بطاقة حمراء واحدة، هم عبد السلام محمد لاعب كلباء، ولعب 153 مباراة، وحسين عباس ووليد عمبر وسالم الرجيبي لاعبو دبا الحصن، ولعبوا بالترتيب 134 و144 و193 مباراة، وميلوش وسيف راشد لاعبي عجمان 108 و175، وزايد العامري وعمر تراوري لاعبي الجزيرة 103 و106، وفهد الظنحاني حارس بني ياس 215 مباراة، ويحيي الغساني لاعب شباب الأهلي 115، وخالد عيسى حارس العين 282، وجمال السراج حارس العروبة 147، وسلطان سعيد ووليد حسين وعمر ربيع جمعة لاعبي خورفكان 101 و135 و159، ومحمد راشد وسعيد جمعة وأحمد خليل لاعبي البطائح 100 و121 و257، ولوكاس بيمنتا وساشا لاعبي الوحدة 104 و139، وأحمد عبدالله جشك لاعب النصر 110، وأخيراً من الشارقة خالد باوزير 154 مباراة، ولوان بيريرا وفراس بالعربي 107 مباريات.