الاتحاد الآسيوي يشيد بحارس منتخبنا الوطني للناشئين

أهدى محمد ناصر البستكي حارس مرمى منتخبنا الوطني، فوز «أبيض الناشئين» على نظيره منتخب أستراليا، إلى طبيب المنتخب الراحل، عبد الله بارون، الذي وافته المنية خلال وجوده مع بعثة منتخبنا في مدينة الطائف السعودية، للمشاركة في كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة.

وقال ناصر: «هذا الفوز من أجل دكتور المنتخب، وسنقاتل حتى النهاية للوصول إلى كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2025 في قطر، كما سأفعل أي شيء من أجل هذا القميص، إذ طبقنا تعليمات مدربنا الوطني ماجد سالم، أمام أستراليا، ونجحنا في تحقيق الفوز، ولكن المهمة لم تنتهِ بعد، ويجب أن نواصل القتال، ونفوز على فيتنام في المباراة القادمة غداً، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الثانية من البطولة».

وكشف ماجد سالم مدرب منتخبنا الوطني للناشئين، بأن الجهاز الفني أجرى تحليلاً شاملاً للمنتخب الأسترالي قبل مواجهة أمس الأول، وأن هذا التحليل أتى بثماره، وقال: «كان هدفنا الاستحواذ على الكرة، واستغلال التحولات السريعة، ونجحنا في تحقيق ذلك، وتسجيل هدفين، وتميز أداء اللاعبين أمام أستراليا، بالقوة والتركيز حتى اللحظة الأخيرة».

واستعرض الاتحاد الآسيوي فوز منتخبنا أول من أمس، مؤكداً أن «أبيض الناشئين» حقق فوزاً ثميناً بهدفين دون مقابل، على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً، وسجل الهدفين مايد عادل خميس ومحمد بوتي، في الدقيقتين 9 و52، مشيراً إلى أن منتخبنا أكمل المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد البديل علي حسن في الدقيقة 8 من الوقت بدل الضائع للمباراة، بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وأشاد الاتحاد الآسيوي بما قدمه حارس مرمانا محمد ناصر البستكي، مؤكداً أنه قدم أداءً رائعاً أمام أستراليا، وتصدى لثماني تسديدات، منها اثنتان في الوقت المحتسب بدل الضائع، في الوقت الذي بذل فيه لاعبو المنتخب الأسترالي قصارى جهدهم للعودة في النتيجة، وذكر أن من أبرز لحظات تألق حارسنا، عندما أبعد تسديدتين اصطدمتا بعد ذلك بالقائم، وبدا حينها أن أستراليا ستحرز أول أهدافها في اللقاء.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن منتخبنا يحتاج إلى التعادل فقط في مباراته الأخيرة بالمجموعة أمام فيتنام غداً، لضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي الآسيوي، وواحدة من البطاقات الثماني المؤهلة لمونديال الناشئين 2025، وذلك بعدما انفرد منتخبنا بالمركز الثاني برصيد 3 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن اليابان في الصدارة، ونقطة واحدة أيضاً، عن فيتنام في المركز الثالث، بينما تحتل أستراليا المركز الرابع الأخير بنقطة واحدة.