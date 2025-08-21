72 لاعباً يكتبون السطر الأول في افتتاح الموسم الجديد

4 من 19 هدفاً بأقدام الوافدين الجدد.. ونجوم الوصل الأكثر تميزاً

شهدت الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين في افتتاح الموسم الكروي الجديد 2025 - 2026، مشاركة 72 لاعباً من العناصر التي انضمت في الميركاتو الصيفي الحالي إلى مختلف الفرق، من إجمالي 129 صفقة أبرمتها أندية «دورينا» حتى الآن، من بينهم لاعبين سبق لهم اللعب في الدوري مع أندية أخرى مثل خلفان مبارك وأحمد فوزي اللذين انضما إلى صفوف بني ياس أخيراً قادمين من الجزيرة، وشارك 5 لاعبين بقميص النصر للمرة الأولى بقيادة محمد عبدالباسط، سالم سلطان «الشارقة»، زايد الزعابي «الجزيرة»، لوكا ميليفوفيتش، شيكنا دومبيا «شباب الأهلي».

ويعد دبا، الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء والشهرة، أكثر الفرق إشراكاً للوجوه الجديدة بعدما جدد صفوفه خلال فترة التعاقدات الحالية، إذ دفع بـ 13 لاعباً في مباراته أمام الشارقة التي خسرها بثلاثية مقابل هدف، يليه الظفرة، رفيق دربه في الصعود، بإشراكه 9 لاعبين جدد، فيما تساوى بني ياس والنصر بإشراك 8 لاعبين من العناصر التي انضمت حديثاً إلى كشوفاتها، فيما دفع الوصل بسبعة من 9 عناصر تعاقد معها، وكان نجومه الجدد الأكثر تميزاً في الجولة وتأثيراً في الفوز على «السماوي».

بينما منح خورفكان وكلباء الفرصة لـ 5 وجوه جديدة، في حين دفع كل من العين والوحدة والجزيرة وعجمان والشارقة بـ 3 لاعبين جدد مع كل فريق، أما شباب الأهلي والبطائح فقد حافظا على استقرارهما الفني في التشكيلة الأساسية، مع الاعتماد على قدامى اللاعبين، ومنح كل منهما لاعباً واحداً من الوافدين فرصة المشاركة كبديل في الشوط الثاني، حيث دفع شباب الأهلي بالإيراني رضا غنديبور في الدقيقة 69 أمام الظفرة، بينما أشرك البطائح لاعبه عمر كيتا، المعار من شباب الأهلي، في الدقيقة 57 من عمر مباراته أمام العين.

بصمة التميز

وضع الوافدون الجدد بصمة التميز في الظهور الأول، بإحراز 4 أهداف من أصل 19 شهدتها الجولة الأولى، إضافة إلى صناعة 5 أهداف، ومن أبرز الصفقات التي قدمت أوراق اعتمادها بتألق لافت، الثنائي أدريلسون سيلفا وبيدرو ماليرو مع الوصل، حيث سجل كل منهما هدفاً، بجانب زميلهما هوجو نيتو الذي صنع هدفين، وأحرز الأردني محمود المرضي لاعب دبا هدفه الأول في شباك الشارقة مع تقديم مستوى متميز، كما واصل طارق تيسودالي مهاجم خورفكان تألقه بقيادة فريقه للفوز على الجزيرة عندما سجل هدفاً وصنع آخر في مواجهة انتهت 3 - 2، مؤكداً استمرارية نجاحه منذ انضمامه إلى «النسور» معاراً الموسم الماضي قبل أن يتم التعاقد معه رسمياً لمدة موسمين.

ومن العناصر التي تألقت أيضاً، دوستان تاديتش نجم الوحدة الذي صنع هدفاً أمام عجمان وقاد فريقه للفوز 2 - 0، وكذلك زايد الزعابي ظهير النصر الذي صنع هدف فريقه الوحيد في مرمى كلباء، إضافة إلى نجاح أديس ساتيش لاعب العين في صناعة الهدف الثاني لفريقه أمام كلباء، في تأكيد واضح على البداية المبشرة للعناصر الجديدة التي نالت الفرصة في أول مباراة رسمية بالموسم الجديد.