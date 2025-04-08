عبدالله مسفر على «رادار» منتخبي نيجيريا وغانا

يجري المدرب الوطني الدكتور عبدالله مسفر، حالياً، محادثات متقدمة لتولي مسؤولية تدريب منتخبي غانا ونيجيريا لكرة القدم، حسب ما أشار موقع «والفوت» الفرنسي، الذي أوضح أن تلك المفاوضات جاءت في أعقاب محاولة سابقة للتعاون مع فريق ليبي، وتوقفت حينها بسبب القيود المتعلقة بجائحة «كوفيد 19»، إلا أن عبدالله مسفر لم يتخل عن فكرة التدريب في أفريقيا.

واستعرض الموقع جانباً من مسيرة الدكتور مسفر، موضحاً أنه يتمتع بخبرة دولية واسعة، وسبق أن قاد العديد من الفرق في الشرق الأوسط، وتولى تدريب المنتخب الأردني بشكل خاص في عام 2016، كما تولى مناصب تدريبية في عدد من الأندية الإماراتية.

وأشار الموقع الفرنسي إلى بحث الاتحادين الغاني والنيجيري لكرة القدم حالياً، عن مدربين جديدين لمنتخبيهما الوطنيين، وإلى إبداء الاتحاد النيجيري لكرة القدم مؤخراً، اهتمامه بتعيين مدرب عالمي المستوى لمنتخبه الأول.

وأكد الموقع أنه بالرغم من عدم الإعلان عن أي اتفاق رسمي حتى الآن، إلا أن وصول الدكتور عبد الله مسفر المحتمل إلى قيادة أحد هذه المنتخبات الأفريقية، من شأنه أن يجلب ديناميكيات جديدة وخبرة قيمة، مما يساهم في تطوير كرة القدم في المنطقة.

وتحتل نيجيريا المركز الرابع برصيد 7 نقاط، في المجموعة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بينما تتصدر غانا تصفيات المجموعة التاسعة برصيد 15 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن جزر القمر في المركز الثاني.