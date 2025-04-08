غابياديني: الجماهير أكثر ما أفتقده في ملاعب الإمارات

قال الإيطالي مانولو غابياديني، مهاجم النصر إنه افتقد الأجواء الجماهيرية في ملاعب الإمارات، مقارنة بما عاشه في التجارب السابقة بالكالتشيو والبريميرليغ، وقبل خوض تجربته مع العميد المستمرة منذ موسمين. مشيراً إلى أنه بالرغم من الشعبية الواسعة لكرة القدم في الإمارات، إلا أنه أحياناً ما تقام المباريات بحضور 500 مشجع فقط، وقد يصل عدد الجماهير إلى 30 ألفاً في بعض المباريات المهمة.

جاء ذلك في حوار للاعب مع الصحيفة الإيطالية الشهيرة «لاغازيتا ديلو سبورت»، وكشف فيه غابياديني عن تفاصيل انتقاله من سامبدوريا إلى النصر في صيف 2023، قائلاً: في يونيو 2023، كان سامبدوريا واضحاً تماماً، بسبب ضائقة مالية، اضطروا لبيعي. انتهت مسيرتي هناك. اتصل بي رانييري لضمي إلى كالياري، لكن النادي كان يأمل في الحصول على إعارة، لم أرغب في الانتظار حتى الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات ثم جاء عرض دبي.

اختيار

واعترف غابياديني أن اختياره اللعب في دبي كان اختياراً يتعلق بأسلوب الحياة أكثر منه خياراً رياضياً، وأنه وزوجته كانا يشعران بالقلق حول تأقلم ابنهما مع الوضع الجديد، وقال: في عمري كان من الصواب أن أفكر أيضاً في العقد، في البداية كنا قلقين بشأن توماسو، الذي ترك أصدقاءه وكان يواجه بعض الصعوبات في التأقلم.

لكننا كنا إلى جانبه، وبعد ستة أشهر حقق بداية رائعة، عندما نعود إلى إيطاليا، هو وأخوه الصغير لم يكونا سعيدين للغاية.

وتعرض غابياديني الذي يرتبط مع النصر بعقد يمتد لموسم إضافي، إلى تمزق في العضلة الضامة خلال فبراير الماضي، أنهت موسمه مبكراً مع الفريق، ما دفع إدارة «العميد» إلى استبداله بالمهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش قبل غلق الميركاتو الشتوي، حيث يحتاج غابياديني إلى فترة علاج لا تقل عن 3 أشهر.

وشارك المهاجم الإيطالي في 15 مباراة مع العميد في جميع المسابقات المحلية هذا الموسم وسجل 4 أهداف، كما تصدر قائمة هدافي الفريق في الموسم الماضي في الدوري بـ11 هدفاً ولعب 4 تمريرات حاسمة.

تجارب

وأعرب غابياديني عن رضاه عن مسيرته الكروية حتى الآن، قائلاً: ما فعلته يجعلني سعيداً، لقد عشت تجارب إنسانية مهمة، لقد تعرفت على ثقافات مختلفة، كنت أتمنى الذهاب إلى إسبانيا، ولكن وراء النتائج هناك الكثير من التضحيات، لقد سلكت طريقي دون أن أنسى من أنا، لم أجادل المدربين أبدًا، لقد شعرت بالسعادة في كل مكان أذهب إليه. وجدت نفسي جيدًا في كل مكان أعتقد أنني شخص جيد.

وتحدث المهاجم الإيطالي عن الفترة التي لعبها في ساوثهامبتون بعد انتقاله من نابولي، وقال الكثير من الكلمات الإيجابية عن الفترة، التي قضاها في إنجلترا وعن تحقيق حلم طفولته باللعب في البريمرليغ قائلاً: «عندما كنت في الرابعة عشرة من عمري، قابلت سيلفيو باجلياري، وكيل أعمالي، أخبرته أنني أرغب في اللعب هناك يوماً ما، فأجابني أنه سيسجل ذلك في مذكراته، في اليوم الذي وقعت فيه مع ساوثهامبتون، حققت هذا الحلم: لقد كانت تجربة لا تصدق.

مصافحة

وسئل على وجه التحديد عن هدفيه في مرمى مانشستر يونايتد على ملعب ويمبلي في نهائي كأس الرابطة 2017، فقال: في نهائي كأس الرابطة، خرجتُ في الدقيقة 83، وجاء مورينيو ليصافحني، بينما كان نصف ملعب ويمبلي يهتف باسمي. للأسف، بعد ذلك مباشرةً، سجل إبراهيموفيتش هدف الفوز 3 ـ 2، وخسرنا المباراة.

وأوضح غابياديني أن موسم 2014 ـ 2015 الذي سجل فيه 15 هدفاً في الدوري الإيطالي، يعد أفضل مواسمه في مسيرته الاحترافية وأنه يشعر دائماً بالامتنان لجماهير سامبدوريا التي قضى فيها أجمل تجاربه إلى جانب الموسمين اللذين لعبهما في نابولي.

وكشف غابياديني أن خروج إيطاليا على يد السويد في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال روسيا 2018، أكبر خيبة أمل شعر بها، قائلاً: إذا كان بإمكاني تغيير شيء واحد، فسيكون ذلك هو النتيجة، وهي ضربة لا تصدق لإيطاليا بأكملها.