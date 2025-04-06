صافرات في الملعب وغضب في الميديا.. هل اقترب رحيل فينيسيوس عن ريال مدريد؟

أثار النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور موجة غضب بين جماهير ريال مدريد عقب الخسارة المفاجئة أمام فالنسيا في الجولة الـ30 من الدوري الإسباني.

وتلقى الفريق الملكي هزيمة مؤلمة 2-1 على ملعب "ميستايا" أمس السبت، في مباراة شهدت إهدار فينيسيوس ضربة جزاء، قبل أن يُسجل هدف التعادل في الشوط الثاني.

ووفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية، كان فينيسيوس من بين أكثر اللاعبين الذين طالتهم الانتقادات من جماهير الفريق، سواء أثناء المباراة أو بعدها، خاصة أن الهزيمة أثّرت على فرص الريال في المنافسة على لقب الليغا هذا الموسم.

واجه فينيسيوس جونيور انتقادات حادة من جماهير ريال مدريد، التي أطلقت صفارات الاستهجان ضده خلال مباراة الفريق أمام فالنسيا، بسبب أدائه الباهت وإهداره لركلة جزاء حاسمة.

ورغم غضب الجماهير، احتفل النجم البرازيلي بعد اللقاء بإنجازه الشخصي، بعدما عادل رقم أسطورة الكرة البرازيلية رونالدو نازاريو، بتسجيله 104 أهداف بقميص ريال مدريد في جميع البطولات.

وعبّر فينيسيوس عن فخره بهذا الإنجاز من خلال منشور على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، قال فيه: "إنه يوم مميز جداً، من الشرف العظيم أن أتمكن من معادلة عدد أهداف قدوتي، وأن أكون بجانبه كأكثر برازيلي سجل أهدافاً في تاريخ النادي".

لكن بدلاً من أن يخفف هذا المنشور من حدة الانتقادات، زاد من غضب جماهير الملكي التي رأت أن توقيت الاحتفال غير مناسب بعد الخسارة المؤلمة.

وأضاف فينيسيوس في منشوره: "جئت إلى هذا النادي وأنا طفل، وكان رونالدو "الظاهرة" هو من دلّني على طريق الشباك. شكراً لك على كل النصائح التي قدمتها لي يا أسطورة".

استياء جماهيري واسع!

منشور فينيسيوس على إنستغرام، خصوصاً تعبيره عن أن "اليوم كان خاصاً"، لم يلقَ أي ترحيب من جماهير ريال مدريد، بل أثار موجة من التعليقات الغاضبة على حساباته،

وكانت أبرزها: "هذا ليس وقتاً مناسباً لذلك، لقد خسرنا الليغا!.، وكتب آخ: "تنشر هذا بعد الخسارة؟ هل أنت جاد؟. أنت تتحدث أكثر مما تلعب".

وقال أحدهم: "أهدر ركلة جزاء، وبدل ما يعتذر، يكتب كلام مثل هذا.. شيء مؤسف".

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن العلاقة بين فينيسيوس والجماهير تبدو أكثر هشاشة من أي وقت مضى، خاصة في ظل تراجع مستواه منذ بداية العام.

وأضافت الصحيفة أن جزءاً من جماهير الملكي بات يحمّله مسؤولية تراجع الفريق، خصوصاً أن فينيسيوس لم يظهر بالمستوى المنتظر منه هذا الموسم، فغياباته المتكررة بسبب الإصابات والإيقاف، إلى جانب أدائه المتذبذب، جعلته في مرمى الانتقادات باستمرار.

وتشير بعض الأصوات إلى أن فينيسيوس لم ينجح بعد في التأقلم مع التشكيلة الجديدة للفريق، خاصة بعد انضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي.

فينيسيوس على رادار السعودية؟

كشفت تقارير صحفية في يناير الماضي، أن إحدى الأندية السعودية تخطط لضم لنجم البرازيلي فينيسيوس في الصيف المقبل مقابل مليار يورو.

ويتقاضى فينيسيوس منها 200 مليون يورو سنوياً على مدار 5 سنوات، إلى جانب 300 مليون يورو تُعرض على ريال مدريد لإقناعه بالتخلي عن نجمه، في صفقة قد تكون الأعلى في تاريخ انتقالات كرة القدم.

على الرغم من الجدل الكبير حول مستواه، يبقى فينيسيوس رقماً صعباً مع الريال هذا الموسم، إذ خاض 42 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 19 هدفاً وصنع 13، حسب ترانسفير ماركت.