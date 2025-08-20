لابا كودجو.. محطم الأرقام بالدوري

لا يزال المهاجم التوغولي لابا كودجو (33 عاماً)، هداف فريق نادي العين، يصطاد الأرقام وينفرد بها منذ انضمامه -رسمياً- لقائمة الفريق في وقت سابق من عام 2019، إذ سجل 119 هدفاً في 6 مواسم، كما سجل اسمه بالذهب بتسجيله الهدف رقم 9000 بتاريخ دوري المحترفين، وهو ما يؤكد أن اللاعب يمضي قدماً ليصبح أفضل هداف بتاريخ العين منذ تأسيسه، محطماً كل الأرقام في طريقه لتسجيل اسمه في صدارة قائمة أساطير الزعيم.

لأن البدايات غالباً ما تكون عنواناً للنهايات، جاءت بداية اللاعب مثالية؛ إذ تُوج في أول ظهور له بالقميص البنفسجي هدافاً للدوري موسم 2019-2020، برصيد (19 هدفاً) وعاد في موسم 2021-2022 ليعتلي قائمة الهدافين مجدداً برصيد (26 هدفاً)، وحافظ على لقبه في الموسم التالي 2022-2023 برصيد (28 هدفاً) وحصد اللقب للمرة الرابعة موسم 2024-2025 برصيد (18 هدفاً).

وبدت نية المهاجم التوغولى واضحة في متابعة أفضليته واصطياد الأرقام قبل انطلاقة الموسم بتصدره قائمة الهدافين بوديات العين في معسكره الخارجي، استعداداً للموسم الحالي برصيد (4 أهداف) مناصفة مع المغربي سفيان رحيمي.

ومع انطلاقة الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين موسم 2025-2026، سجل الهدف الأول في مرمى فريق البطائح في المواجهة التي انتهت بفوز العين بهدفين لهدف، ليصبح هدافاً للفريق البنفسجي في تاريخ مبارياته مع البطائح، برصيد 7 أهداف، مقابل 3 أهداف للمهاجم الأسبق الأوكراني أندري يارمولينكو، وهدفين لليخاندرو كاكو.

صدارة

وتصدر المهاجم التوغولى قائمة هدافي العين بالجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري منذ انطلاق عهد الاحتراف موسم 2008-2009 برصيد 6 أهداف مقابل 3 أهداف لأقرب منافسيه، وهو الأرجنتيني خوسيه ساند، في حين سجل هدفين في الجولات الافتتاحية كل من: الغاني أسامواه جيان، والسويدي ماركوس بيرغ، ومن اللاعبين الحاليين: كوامي، وكاكو.

واعتلى قائمة هدافي العين بالدوري في المباريات التي أقيمت على ملعب استاد هزاع بن زايد برصيد 56 هدفاً مقابل 21 هدفاً لأقرب منافسيه المغربي سفيان رحيمي، والسويدي بيرغ برصيد 17 هدفاً، وإبراهيما دياكيه 15، وكايو لوكاس 13، وكايو كانيدو 12، وأسامواه جيان 11، ودوغلاس 10 أهداف.

بالمجمل وخلال 6 مواسم قاد فيها هجوم العين، شارك لابا في 130 مباراة بالدوري وسجل 119 هدفاً وصنع 26 ليسهم بما مجموعه 144 هدفاً، ليتصدر قائمة الهدافين الأجانب للعين بالدوري ويصبح على بعد 4 أهداف فقط، ليعتلي صدارة هدافي العين بالدوري منذ تأسيس النادي.

وعبر لابا عن سعادته بتسجيله الهدف رقم 9000 بدوري المحترفين، مشيراً إلى أن دعم زملائه في الملعب ساعده على إحراز الأهداف، وسيعمل جاهداً من خلال التدريبات المستمرة لمتابعة التسجيل، ومساعدة العين على تحقيق الانتصارات والألقاب، وأوضح أن الفوز على البطائح في افتتاحية مباريات الدوري عزز كثيراً من معنويات اللاعبين، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مردود الفريق في المباريات المقبلة، وأوضح أنهم قدموا عملاً جيداً في ميدان المواجهة؛ لأنهم كانوا يستهدفون النقاط الثلاث، وهو ما تحقق بالفعل، وقال: «علينا أن نتابع المسيرة بالمستوى ذاته في المباريات المقبلة، لأجل إسعاد جمهور العين وتحقيق تطلعات النادي.