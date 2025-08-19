نيمانيا يكمل خماسي أجانب شباب الأهلي

أكمل شباب الأهلي الخماسي الأجنبي في صفوف فريقه الأول لكرة القدم، بالتعاقد مع لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش (30 عاماً)، قادماً من نادي باناثينايكوس اليوناني، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت»، 4.5 ملايين يورو، ليكون ثاني أعلى صفقة أجراها «الفرسان» خلال «الميركاتو الصيفي» لهذا الموسم، بعد الأرجنتيني إليان إيرالا، والذي تبلغ قيمته التسويقية 5 ملايين يورو.

ويتوقع أن يحقق نيمانيا الإضافة المطلوبة لقائمة شباب الأهلي، التي تضم الرباعي المحترف الأجنبي سعيد عزت الله، مؤنس دبور، بوغدان، وسردار أزمون، وذلك لما يملكه اللاعب الصربي من خبرات كبيرة حيث شارك في كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022، ولعب مباريات دور المجموعات الثلاث.