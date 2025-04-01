منع حارس ميسي الشخصي من دخول ملاعب أمريكا لهذا السبب!

إعداد: موسى علي

قررت رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين منع ياسين تشويكو الحارس الشخصي لنجم كرة القدم العالمية ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي من دخول الملاعب الأمريكية خلال مباريات الفريق.

واكتسب تشيوكو، وهو جندي سابق في قوات البحرية الأمريكية، شهرة واسعة بعد تكليفه بحماية ميسي منذ انتقاله إلى إنتر ميامي في 2023.

وانتشرت فيديوهات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حارس ميسي وهو يراقب الجماهير عن قرب لمنع اقتحام أي شخص الملعب وربما إيذاء اللاعب الحائز جائزة الكرة الذهبية 8 مرات.

لكن تزامناً مع بداية موسم 2025، قررت رابطة الدوري الأمريكي الآن تولي مسؤولية أمن المباريات بشكل كامل، ولن يُسمح لتشيوكو بالدخول إلا إلى غرف تبديل الملابس والمناطق المختلطة، دون أن يرافق ميسي في الملعب.

وقال تشيوكو في تصريحات تناقلتها صحف مختلفة: "لم يعد مسموحاً لي الحضور في الملعب.. قضيت 7 سنوات أعمل في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، ولم يقتحم الملعب سوى 6 أشخاص فقط".

وأنهى قائلاً: "جئت إلى الولايات المتحدة، وفي غضون 20 شهراً فقط، اقتحم الملعب 16 شخصاً، هناك مشكلة كبيرة هنا، دعوني أساعد ميسي".

يذكر أن تقارير صحفية ذكرت سابقاً أن حارس ميسي يتقاضى 250 ألف دولار شهرياً مقابل حماية ميسي، وهو ما يضاهي رواتب كبار لاعبي كرة القدم.