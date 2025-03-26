عملية جراحية ناجحة لديبالا مهاجم روما

خضع مهاجم روما سابع ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، لعملية جراحية بسبب إصابة في الفخذ اليسرى، وفقاً لما أعلنه ناديه، أمس، قائلاً:

خضع باولو ديبالا لعملية جراحية وتمت بنجاح تام، وسيبدأ في الأيام المقبلة فترة إعادة التأهيل في مركز تدريب تريغوريا. وكان بطل العالم 2022 تعرض لإصابة في العضلة نصف الوترية للفخذ اليسرى خلال الفوز على كالياري 1-0 في المرحلة 29 من الدوري الإيطالي في منتصف مارس.

ووفقاً للصحافة الإيطالية، فإن المهاجم الذي سجل ثمانية أهداف هذا الموسم، من بينها ستة في الدوري، لن يعود للعب هذا الموسم، وهي معلومة لم يؤكدها روما حتى الآن. ويُعد فريق العاصمة الأكثر تألقاً في الدوري حالياً، حيث حقق 6 انتصارات متتالية ولم يُهزم في 13 مباراة،و تمكن الفريق من الصعود إلى المركز السابع في الترتيب بعد أن كان في المركز الخامس عشر عند وصول مدربه كلاوديو رانييري في منتصف نوفمبر.