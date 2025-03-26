أناتولي لـ «البيان»: أعشق وعائلتي سحر دبي في رمضان

أبدى مهاجم البطائح، الكاميروني أناتولي برتراند، عشقه وعائلته للطقوس الرمضانية في دبي، وأكد سعادته بالوجود ضمن صفوف «الراقي»، وعلى الدور الإيجابي الذي يقوم به المدرب الإيراني فرهاد مجيدي مع الفريق.

وشدد على أن البطائح باقٍ في دوري أدنوك للمحترفين، وأن جميع اللاعبين حريصون على أداء أفضل ما لديهم خلال المباريات المتبقية من عمر المسابقة، لتعزيز البقاء، على الرغم من الوجود في المركز 12 برصيد 16 نقطة.

وقال أناتولي لـ «البيان»، أوجد في دوري أدنوك للمحترفين منذ موسم 2022 - 2023، وأعيش وعائلتي هذا العام الأجواء والطقوس الرمضانية للمرة الثالثة، وأوضح:

«أنا حريص على تناول الوجبات الرئيسة مع زملائي بالفريق في نفس توقيت الإفطار والسحور، وأصطحب عائلتي الصغيرة للسهر وقضاء أوقات رمضان الجميلة في مدينة دبي الساحرة، عقب نهاية التدريب المسائي اليومي مع البطائح، في ظل ارتباطنا بالتدريبات، لتوافق شهر رمضان مع منافساتنا في مسابقة الدوري».

وأوضح: «عقب نهاية التدريب في المساء، أصطحب عائلتي لقضاء بضع ساعات في الأماكن المفتوحة في دبي، وتناول الطعام في نفس توقيت الفطور والسحور، ومن أشهر الأماكن التي نقصدها للزيارة، برج خليفة وأتلانتس.

كما نقوم بجولات سياحية صباحية، إذا حصلنا على راحة قصيرة من التدريبات، ولكن لا أستطيع القيام بتلك الأنشطة في أيام المباريات، لضرورة التركيز الشديد، خاصة في ظل الطبيعة التنافسية الحالية في المراكز الأخيرة في جدول ترتيب الدوري».

تجربة مهمة

وعن الأجواء ومستقبل البطائح في دوري أدنوك للمحترفين، قال: «أنا سعيد بتجربتي الاحترافية مع البطائح، وبالتدرب مع المدرب فرهاد مجيدي، الذي تعلمنا منه أشياء مهمة لم نتعلمها منذ وقت طويل، وفي فترة قصيرة، والنتائج الإيجابية التي نحققها في الجولات الأخيرة، تمنحنا الأمل القوي والطموح لتحقيق هدفنا بالبقاء في دوري المحترفين.

ومن الجيد وجود الفريق في المركز 12، ونحتاج فقط إلى المزيد من التركيز خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من نتائج منافسينا المباشرين، وبالنسبة لي، لا يهم أن أحرز الأهداف، بقدر تركيزي على خدمة الفريق، وأن نتقدم في لائحة الترتيب».

وشدد أناتولي - الذي سجل طوال مشواره في الدوري، 23 هدفاً في 5289 دقيقة مشاركة، موزعة على 64 مباراة، ومنها 9 أهداف في 1381 دقيقة مشاركة، وموزعة على 16 مباراة في الموسم الحالي - على صعوبة مواجهات فريقه القادمة، بداية من لقاء مضيفه النصر غداً الخميس، في افتتاح الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين.

وأكد أنه لا يسعى إلى لقب هداف الدوري، بقدر مساعدة فريقه على تحقيق أهدافه هذا الموسم، على الرغم من وجوده في المركز الرابع بقائمة هدافي الدوري، بفارق 7 أهداف عن لابا كودجو مهاجم العين، المتصدر للقائمة حالياً، بفارق 3 أهداف عن عمر خريبين مهاجم الوحدة، و6 أهداف عن مهدي قائدي مهاجم كلباء.