10 صفقات تخطف الأنظار في ملاعب الإمارات

شهد سوق الانتقالات الصيفية لأندية المحترفين نشاطاً ملحوظاً ومكثفاً بعد أن سارعت إدارات الأندية إلى إبرام تعاقدات مدروسة، دعماً لصفوف فرقها في مشوار الموسم الجديد من أجل تحقيق أهدافها المختلفة.

ومن بين مجموعة كبيرة من الأسماء التي انضمت حديثاً لأنديتنا، برزت 10 صفقات لا تحمل شهرة جماهيرية طاغية، لكنها تمتلك سيراً ذاتية مميزة ومسيرات كروية ثرية على المستويات المختلفة، ما يجعلها قادرة على صنع الفارق، خاصة أن الجماهير تضع عليها طموحات كبيرة.

إضافة إلى أنها جاءت نتيجة رؤية فنية واضحة في معظم الأندية التي ركزت على الجودة والفاعلية قبل الأسماء اللامعة، وعن الإضافة الحقيقية بعيداً عن الزخم.

ومع اقتراب صافرة البداية، تبدو ملامح موسم كروي ساخن تتسارع فيه الخطى نحو الأهداف، فكل نادٍ يدخل المنافسة بطموحاته الخاصة، بين من يسعى للقب، ومن يخطط لاقتحام المربع الذهبي، أو ضمان البقاء، وسط ترقب جماهيري لمعرفة ما إذا كانت هذه الوجوه الجديدة ستنجح في تلبية طموحات إداراتها ورسم البسمة على وجوه أنصارها.

ومن خلال هذه المساحة نستعرض أسماء 10 صفقات بارزة منهم من يظهر في ملاعب الإمارات للمرة الأولى ومن بينهم انتقالات داخلية.

في صفقة مميزة تعد إضافة قوية لملاعب الإمارات، نجح الوصل في كسب توقيع البيروفي الدولي ريناتو تابيا «30 عاماً» قادماً من ليغانيس الإسباني، والذي ينشط في خانة المحور، ليكون أحد أبرز الصفقات في الميركاتو، ودعماً مهماً لصفوف «الإمبراطور» في مشواره المقبل، لما يتمتع به من خبرة كبيرة.

وسبق لتابيا أن خاض تجربة احترافية في هولندا مع ناديي تفينتي وفينورد، قبل أن ينتقل إلى الدوري الإسباني عام 2020 بعد تعاقده مع سيلتا فيغو الذي لعب معه 4 مواسم حقق خلالها نجاحات عدة، ومنه انتقل في أغسطس الماضي إلى ليغانيس.

ويمتاز لاعب الوسط البيروفي، الذي شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم 2018، بالأداء القوي والروح القتالية في أرضية الملعب، ومن المنتظر أن يشكل إضافة كبيرة إلى فريق الوصل الباحث عن منصات التتويج.

رامي ربيعة

من الصفقات المميزة لأندية المحترفين، تعاقد العين مع المدافع المصري رامي ربيعة «32 عاماً»، الذي انضم إلى «الزعيم» بخبرة السنوات الطويلة التي اكتسبها مع منتخب بلاده وناديه السابق الأهلي، الذي أحرز معه بطولات محلية وأفريقية عدة، وحقق شهرة كبيرة جعلته محل اهتمام أندية عدة بعد انتهاء فترة تعاقده مع «نادي القرن» أخيراً.

ويعتمد ربيعة على قدرات عالية للدفاع عن مرمى فريقه الجديد، في تجربة يدخلها بحماس كبير، ويسعى خلالها لمواصلة تألقه في الملاعب، والمساهمة في قيادة العين إلى منصات التتويج، بعد أن نال ثقة إدارة النادي ليكون الأجنبي الوحيد الذي تم التعاقد معه في الميركاتو، لكنه مهدد بالغياب عن الجولات الأولى من الدوري بسبب الإصابة.

خلفان مبارك

يعد انضمام خلفان مبارك إلى بني ياس، بعد إنهاء تعاقده بالتراضي مع ناديه السابق الجزيرة، الصفقة الأبرز على مستوى اللاعبين المواطنين، قياساً بقدراته العالية وتاريخه الحافل في ملاعب الإمارات، بعد سنوات من العطاء والإبداع الكروي مع الجزيرة، الذي حقق معه إنجازات عدة، منها التتويج بلقب الدوري مرتين.

وفوزه بجائزة أفضل لاعب واعد في الدوري موسم 2016 - 2017، وأفضل لاعب في الدولة موسم 2018 - 2019، إلى جانب مسيرة حافلة مع المنتخب الوطني الأول الذي ظل أحد عناصره المهمة سنوات طويلة.

وحظي التعاقد مع خلفان مبارك «30 عاماً» بإشادة واسعة من جمهور بني ياس، الذي عدّه مكسباً للفريق، ويرى أنه قادر على تغطية النقص في خط الوسط، والتألق في صناعة الأهداف التي تميز بها، والمساهمة مع زملائه في تحقيق الانتصارات خلال مشوار الموسم الحالي، ليكون صفقة مهمة ومميزة في الميركاتو.

دوشان تاديتش

كسب الوحدة توقيع صانع الألعاب الصربي دوشان تاديتش بهدوء قبل أيام قليلة، دون أن يحظى التعاقد معه بالاهتمام الإعلامي الذي تستحقه الصفقة، رغم أنه يعد إضافة قوية لـ«العنابي»، على خلفية نجاحه اللافت في الموسم الماضي مع ناديه السابق فنربخشة التركي، الذي أحرز معه 11 هدفاً وصنع 13 هدفاً، لتؤكد أرقامه أنه يعرف الطريق إلى الشباك.

وخلال مسيرته السابقة، لعب تاديتش مع أندية عدة، أبرزها: ساوثهامبتون الإنجليزي لمدة 4 مواسم، وأياكس أمستردام الذي قاده إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، فضلاً على مشاركاته المميزة مع منتخب بلاده.

وينتظر «العنابي» أن يترجم اللاعب، البالغ من العمر 36 عاماً، مسيرته السابقة في الملاعب الأوروبية إلى عطاء متميز مع الفريق، وأن يكون أحد المفاتيح المهمة لتحقيق الانتصارات والإنجازات.

مهند علي

كسب دبا، العائد حديثاً إلى دوري المحترفين، مجموعة من العناصر الجديدة، من أبرزهم المهاجم العراقي مهند علي «25 عاماً» في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الشرطة العراقي، وذلك لدعم خط المقدمة في موسم يسعى خلاله «النواخذة» لإثبات وجوده والمنافسة بقوة.

وتألق مهند علي مع فريقه السابق في دوري بلاده، حيث أحرز 27 هدفاً، كما برز مع المنتخب العراقي المليء بالأسماء اللامعة والنجوم البارزة، ونجح في حجز مكانه الأساسي مع «أسود الرافدين».

ويمتاز المهاجم العراقي بالقوة البدنية والمراوغة والقدرة على إحراز الأهداف، كما أنه قناص بارع يستغل الفرص ويحول أنصافها إلى أهداف، سواء بالقدمين أو الرأس.

إبراهيم عادل

يعد المصري إبراهيم عادل، لاعب الجزيرة القادم من بيراميدز، من الصفقات الكبيرة في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث نجح ناديه في كسب توقيعه بعد منافسة مع عدد من الأندية، ودفع مقابله 5 ملايين دولار وفق وسائل الإعلام المصرية، ليكون أحد العناصر التي تدعم «فخر أبوظبي» في مشواره المقبل الذي يواجه فيه العديد من التحديات.

ويلعب «هيما»، البالغ من العمر 24 عاماً، في مركز الجناح، ويمتاز بالسرعة والمهارة والعرضيات المتقنة في المناطق الخطرة، وهي مميزات قادته لصفوف منتخب «الفراعنة» في الفترة الأخيرة.

وعلى الرغم من أن هذه هي تجربته الأولى خارج بلاده، فإنه أظهر احترافية عالية منذ انضمامه إلى الكشوفات في الشهر الماضي، وانسجم سريعاً مع زملائه الجدد، كما أبدى رغبة قوية في تقديم عطاء متميز من خلال الجهد الكبير الذي بذله في التدريبات.

إيغور كورونادو

خطف البرازيلي إيغور كورونادو «32 عاماً»، الأضواء بعودته إلى صفوف الشارقة مجدداً، قادماً من كورينثيانز، في أول صفقة يبرمها النادي خلال الميركاتو، وقد رحب جمهور الشارقة بلاعبه العائد الذي صنع اسماً كبيراً في ملاعب الإمارات بعد إنجازاته السابقة مع الفريق، خلال فترة أولى استمرت 4 سنوات، أبرزها قيادته للفوز بلقب الدوري بعد غياب طويل.

ويدرك الجمهور جيداً القدرات الكبيرة التي يتمتع بها النجم البرازيلي في صناعة اللعب وتقديم الحلول الفردية، وينتظر منه الكثير في الموسم الحالي لتقديم الإضافة المطلوبة، في تجربة يدخلها بعزيمة كبيرة لتأكيد قدرته على التألق والعطاء وقيادة الفريق نحو منصات التتويج، خاصة أن الأنظار ستكون متجهة إليه لمتابعة المستوى الذي سيقدمه وسط تفاؤل كبير بنجاحه في رحلته الثانية بقميص الشارقة.

مهدي قايدي

يعد مهدي قايدي «26 عاماً» لاعب النصر الجديد، من أكثر الأسماء البارزة التي يترقبها جمهور الإمارات في الموسم الجديد، بعد نجاحاته اللافتة مع كلباء، التي أهلته للمنافسة على جائزة الأفضل في الموسم المنصرم.

حيث لعب دوراً مؤثراً في تحقيق انتصارات عدة مع «النمور»، بمهارته العالية وسرعته الفائقة وقدرته على هز شباك المنافسين وصناعة الأهداف، فضلاً على روحه القتالية العالية.

وظهر قايدي في 3 مواسم سابقة بملاعب الإمارات، بداية مع شباب الأهلي الذي تعاقد معه لمدة 5 مواسم، لكنه شارك معه في موسم واحد فقط قبل أن يعود معاراً إلى الدوري الإيراني، ثم تمت إعارته إلى كلباء لموسمين، لينجح «العميد» في كسب توقيعه أخيراً، وتترقب الجماهير مستواه مع ناديه الجديد، وقدرته على مواصلة التألق.

كريم البركاوي

نشط الظفرة في سوق الانتقالات الصيفية، وكسب عدداً من النجوم، من بينهم المهاجم المغربي كريم البركاوي، في صفقة انتقال حر، قادماً من نادي الرائد السعودي الذي لعب معه 5 مواسم متتالية وحقق خلالها العديد من النجاحات، أبرزها تتويجه بلقب الهداف التاريخي للنادي في دوري المحترفين برصيد 61 هدفاً.

ويتمتع البركاوي «30 عاماً» بعلاقة خاصة مع الشباك، وهو ما أكده خلال مشواره السابق الذي قاده لصفوف المنتخب المغربي في مشاركات عدة، ما يجعله إحدى الصفقات المهمة والبارزة في صفوف الظفرة الساعي للمحافظة على وجوده في دوري الأضواء.

وينتظر من اللاعب الجديد، الذي نجح النادي في التعاقد معه بعد منافسة مع عدد من الأندية العربية، أن يقدم مستوى متميزاً ويسهم في تحقيق الانتصارات.

أحمد برمان

في واحدة من الصفقات المهمة بالميركاتو، انضم أحمد برمان لاعب الوسط المتميز، إلى صفوف خورفكان في صفقة انتقال حر، قادماً من نادي العين، الذي تألق معه سنوات طويلة، وكان بوابته للشهرة والنجومية ونيل شرف الدفاع عن شعار المنتخب الوطني الأول في المحافل الخارجية.

ويدخل برمان الموسم الحالي بتحدٍ كبير، إذ يسعى إلى تقديم مستوى جيد مع «النسور» واستعادة أمجاده السابقة، بعد أن شهد الموسم الماضي تراجعاً في مستواه الفني انعكس على ضعف مشاركاته مع «الزعيم»، ما يضاعف من عزيمته وإصراره ليكون على قدر ثقة إدارة نادي خورفكان.

ويمتلك برمان خبرة كبيرة من واقع مشاركته في 12 موسماً بالمحترفين، وظهوره مع المنتخبات الوطنية كافة، كما يجيد اللعب في خطي الوسط والدفاع، معتمداً على موهبة عالية يسعى إلى توظيفها لخدمة خورفكان.