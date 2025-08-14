راشفورد: مانشستر يونايتد يفتقر إلى الخطط



انتقد المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد فريقه السابق مانشستر يونايتد لافتقاره للاستراتيجية والخطط، معتبراً رحيله عن صفوف «الشياطين الحمر» كمن يغادر «أرضاً مهجورة»، بعد انضمامه إلى برشلونة الإسباني على سبيل الإعارة.



رحل المهاجم ابن الـ27 عاماً، الذي خاض 426 مباراة مع يونايتد بعد تدرجه في أكاديمية النادي، عن ملعب «أولد ترافورد» في يناير الماضي، لينتقل على سبيل الإعارة إلى أستون فيلا، بعد فقدانه مكانته في حسابات المدرب الجديد البرتغالي، روبن أموريم.

انضم مجدداً هذا الموسم إلى بطل الدوري الإسباني معاراً حتى 30 يونيو 2026. يعتقد راشفورد أن سبب مشكلات يونايتد تعيين 6 مدربين، منذ اعتزال «السير» الإسكتلندي أليكس فيرغوسون في عام 2013.