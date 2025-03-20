خيمينيز.. الصفقة الأكثر نجاحاً وسط أندية المحترفين

حقق نيكولاس خيمينيز نجم الوصل نجاحاً لافتاً منذ انضمامه إلى كشوفات «الإمبراطور» في مايو 2023، قادماً من نادي بني ياس في صفقة انتقال حر بعقد يمتد حتى صيف 2026، ليكون الصفقة الأبرز وسط أندية المحترفين خلال الموسمين الأخيرين، قياساً بالنجاحات التي حققها في فترة تعاقده السابقة وقيادته للفوز بثلاثة ألقاب في فترة وجيزة.

مشوار

وبدأ خيمينيز «29 عاماً» مشواره في ملاعب الإمارات مدافعاً عن شعار بني ياس في موسم 2020 - 2021 بعد التعاقد معه في صفقة هادئة قادماً من نادي آرسنال سارندي، والذي وفاز معه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأرجنتيني قبل أن ينتقل لـ «السماوي»، الذي واصل معه رحلة تألقه، وحققه معه في موسمه الأول إنجاز الحصول على المركز الثاني في بطولة الدوري بفارق 3 نقاط فقط عن صاحب اللقب «الجزيرة»، وبعد 3 سنوات من النجاحات، نجحت إدارة الوصل في كسب توقيعه ليمثل إضافة كبيرة لصفوف الفريق.

إسهام

ومع الوصل كان نجاحه الأبرز في الموسم الماضي والأول له بشعار «الإمبراطور» حيث ساهم بنصيب وافر في تحقيق الثنائية التاريخية، بإحراز لقب كأس رئيس الدولة، ولقب بطولة الدوري التي شارك في جميع مبارياتها محققاً النمرة الكاملة «26 - 26»، أحرز خلالها 5 أهداف، وتفوق في مهمته الأساسية بصناعة 14 هدفاً كأكثر لاعب أدى هذه المهمة وسط جميع لاعبي المحترفين، الشي الذي أهله لنيل جائزة أفضل لاعب في الموسم من رابطة دوري المحترفين، تقديراً للجهود التي بذلها مع فريقه والعطاء الذي قدمه.

وخلال الموسم الحالي، ظلت بصمة صانع ألعاب الوصل، حاضرة مع الفريق في جميع مبارياته، وقاده إلى لقب درع السوبر الإماراتي القطري عندما أحرز الهدف الوحيد في اللقاء الذي جمع فريقه أمام السد، بجانب مساهمته في بلوغ ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، ونجح يوم الاثنين الماضي في قيادة فريقه للفوز على الجزيرة في ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بهدف حمل توقيعه في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء، ليضع فريقه قريباً من بلوغ النهائي ويمنحه فرصة كبيرة للتتويج بلقب جديد.

ورقة رابحة

ورغم تراجع مستوى الوصل بشكل عام في الموسم الحالي مقارنةً بالماضي، لكن ظل نيكولاس خيمينيز من أكثر اللاعبين محافظةً على مستواه الفني الذي لم يشهد الكثير من التراجع، مع تأثره قليلاً بأداء المجموعة، ليكون حالياً أحد أهم الأوراق المؤثرة والرابحة التي يعتمد عليها الفريق في جميع المباريات، واللاعب الذي يعول عليه الجمهور كثيراً لتحقيق المزيد من الألقاب في الموسم.