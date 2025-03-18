كورتوا يعود لمنتخب بلجيكا بعد غياب عامين

عاد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني لصفوف منتخب بلجيكا بعد غياب 21 شهرا على أمل إعادة الفريق إلى عصره الذهبي بعد فترة من الخمول.

وابتعد كورتوا عن منتخب بلجيكا منذ يونيو 2023 قبل تصفيات كأس أمم أوروبا ، بعد تدهور العلاقة مع المدرب السابق دومينيكو تيديسكو، بشأن شارة قيادة الفريق.

وجاء تولي رودي جارسيا تدريب منتخب بلجيكا هذا العام ليفتح الباب أمام عودة كورتوا (32 عاما) صاحب الـ102 مباراة دولية مع بلاده، حيث تم اختياره لمواجهة أوكرانيا في دوري أمم أوروبا.

وقال يوري تيليمانس، لاعب وسط أستون فيلا، اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي في حضور كورتوا "لقد صححنا الأمور، وتقبّل الفريق قرار تيبو تمامًا، والآن نركز على المضي قدمًا، بالفوز بمباراتي الملحق والتأهل لكأس العالم".

وأوضح كورتوا أنه كان على تواصل مع لاعبين دوليين بلجيكيين آخرين خلال العامين الماضيين، لكن التحدث أمام الفريق هذا الأسبوع لشرح موقفه وتوضيح الأمور كان مهمًا.

وقال كورتوا "ظننت أن الأمر واضح للجميع، لكن عندما وصلتُ أمس، رأيتُ أنه ليس كذلك، لذا من الجيد أن أتمكن من التحدث أمام الجميع، كل شيء واضح، ونحن نمضي قدمًا، دعونا لا نتحدث عن ذلك بعد الآن".

ولكن لا يبدو أن عودة كورتوا تُرضي الجميع، فقد أعلن كوين كاستيلز، حارس مرمى بلجيكا الأساسي في بطولة أوروبا 2024، عدم جاهزيته للمشاركة مع الفريق بسبب ظروف عودة كورتوا.

وأكد كاستيلز أيضًا عدم حماس لاعبين آخرين لعودة كورتوا، لكن كورتوا رد وقال إنه لا يعرف ما الذي يتحدث عنه كاستيلز، مضيفًا أن زميله في حراسة المرمى مسؤول عن قراره.