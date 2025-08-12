الشاذلي يقدم أوراق اعتماده ويخطف الأضواء في معسكر العين

قدم الجناح المغربي نسيم الشاذلي (24 عاماً) أوراق اعتماده رسمياً كأحد عناصر القوة الهجومية لفريق نادي العين بعد ظهوره المميز في وديات العين بالمعسكر الخارجي، وتسجيله هدفاً على طريقة الكبار في شباك فريق نادي غرناطة الإسباني في مباراة كأس مدينة غرناطة والتي انتهت بفوز العين بثلاثة أهداف نظيفة، ليتوج باللقب، وهو أول فريق عربي ينال كأس هذه البطولة.

على طريقة الكبار

ونجح الشاذلي في استغلال تمريرة ذكية من زميله كاكو، وتوغل داخل منطقة العمليات مراوغاً الجميع على طريقة الكبار حتى واجه الحارس وسدد الكرة ليهز الشباك، مسجلاً أروع أهداف العين في مبارياته الودية الأربع خلال معسكره بالرباط وإسبانيا، ووجدت الطريقة التي سجل بها اللاعب هدفه تفاعلاً لافتاً من جماهير نادي العين التي امتدحت اللاعب وعبرت عن سعادته بمهاراته العالية معدّة إياه (أسد أطلس) جديداً في صفوف الفريق إلى جانب مواطنيه يحيى بن خالق والشقيقين سفيان والحسين رحيمي.

وتعاقد العين مع نسيم الشاذلي في يونيو الماضي قادماً من نادي الوداد المغربي لمدة ثلاث سنوات، وتم ضمه إلى فئة المقيمين، وتم اعتماده رسمياً ضمن قائمة الفريق التي خاضت بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، وسبق له اللعب في نادي الجزيرة الإماراتي في النصف الثاني من الموسم الماضي معاراً من ناديه السابق، كما خاض تجارب مع فرق فرنسية.

تحدٍ قوي

وسيكون اللاعب في مواجهة تحدٍ قوي لاقتحام التشكيلة العيناوية في الموسم الجديد، لوجود أكثر من 7 عناصر هجومية سجلت أهدافاً بالمعسكر الخارجي بقيادة التوغولى لابا كودجو، والمغربي سفيان رحيمي، إذ سجل كل منهما (4 أهداف) إلى جانب ساركي، وياستيش، وبلاسيوس، ونيانغ، وسجل كل منهم هدفاً واحداً، ما يعنى دعم القوة الهجومية للفريق البنفسجي، ويعدد خيارات المدرب في وضع التشكيلة المثالية خلال استحقاقات الموسم.

سعادة

وأعرب الشاذلي عن سعادته بالدعم الكبير الذي حظي به من قبل العيناوية، موضحاً أن ذلك بقدر ما سيعزز كثيراً من دوافعه المعنوية، لكنه سيضعه أمام تحدٍّ كبير لاحقاً، لإثبات جدارته بارتداء الشعار البنفسجي والظهور بالصورة التي تساعد الفريق على تحقيق النتائج المأمولة وترضي تطلعات النادي، مبيناً أن العين نادٍ كبير، وهو أحد أفضل أندية الإمارات وآسيا وله سجل مميز، خصوصاً بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا أخيراً.

تعهد

وتعهد الجناح المغربي ببذل كل ما في وسعه داخل الملعب وخارجه، والقتال مع زملائه دفاعاً عن شعار النادي، وقال: «نعمل بجدية وشغف كبيرين من أجل بلوغ أعلى مؤشرات الجاهزية الفنية والبدنية، والجميع هنا منسجم ومتحمس ويجتهد ليكون ضمن قائمة خيارات المدرب في استحقاقات الموسم الجديد»، وأشار إلى أن الأجواء المثالية التي سادت معسكر العين وروح العائلة الواحدة ساعدت جميع اللاعبين على الظهور بصورة جيدة في المباريات الودية.