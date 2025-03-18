الإصابة تبعد كاسادو عن برشلونة لمدة شهرين

تعرض لاعب وسط برشلونة مارك كاسادو لتمزق جزئي في رباط ركبته خلال الفوز الأخير على أتلتيكو مدريد، سيبعده عن الملاعب نحو شهرين بحسب ما ذكر متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم الثلاثاء.

وخاض ابن الحادية والعشرين 37 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم ضمن تشكيلة المدرب الألماني هانزي فليك.

وانسحب كاسادو بالتالي من تشكيلة المنتخب الإسباني التي تستعد لخوض ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد هولندا.

وأجبرت الإصابة اللاعب الشاب على الخروج من الملعب في الدقيقة 67 من المباراة التي قلب برشلونة نتيجتها في الوقت القاتل وخرج فائزا 4-2 في قمة المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري.

قال برشلونة في بيانه "تأكد انه يعاني من تمزق جزئي في الرباط الجانبي لركبته اليمنى.. قد يغيب عن الملاعب نحو شهرين".

ويتصدر برشلونة ترتيب الليغا بفارق الأهداف عن ريال مدريد الإسباني لكنه لعب مباراة أقل.

تعادل مع أتلتيكو في ذهاب نصف نهائي الكأس، ويلاقي بوروسيا دورتموند الألماني الشهر المقبل في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.