الهلال السعودي يتعاقد مع داروين نونيز قادماً من ليفربول لـ 3 مواسم

أعلن الهلال المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أمس السبت تعاقده مع المهاجم داروين نونيز قادما من ليفربول بطل إنجلترا.

وقال الهلال عبر موقعه على الإنترنت "يسعد شركة كرة القدم في الهلال الإعلان عن التعاقد مع المهاجم داروين نونيز من ليفربول لمدة ثلاثة أعوام.

"التحق نونيز مساء اليوم (أمس) السبت بمعسكر الفريق الإعدادي الحالي في ألمانيا".

وقال نونيز بالإسبانية في مقطع فيديو قصير عبر حساب الهلال على إكس "مرحبا أنا داروين نونيز.. أنا سعيد جداً بوجودي هنا. أتمنى أن نلتقي قريباً إلى اللقاء".

ولم يكشف الجانبان تفاصيل مالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن النادي السعودي دفع 53 مليون يورو (61.69 مليون دولار) للتعاقد مع اللاعب القادم من أوروجواي (26 عاما).

وانضم نونيز إلى ليفربول في 2022 قادما من بنفيكا البرتغالي. ومنذ ذلك الحين، شارك في 143 مباراة مع ليفربول في كافة المسابقات سجل خلالها 40 هدفا وأرسل 26 تمريرة حاسمة.

وتراجع دور نونيز في مشوار ليفربول نحو الفوز باللقب الموسم الماضي، إذ شارك أساسيا في ثماني مباريات فقط في الدوري وسجل خمسة أهداف.

وسوف يساعد رحيله في تمويل إنفاق ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن والذي بلغ نحو 300 مليون جنيه إسترليني.

وتعاقد ليفربول مع صانع اللعب الألماني فلوريان فيرتز مقابل مبلغ قياسي للنادي وصل إلى 116 مليون جنيه إسترليني والمهاجم الفرنسي أوجو إيكيتيكي مقابل 69 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى المكافآت.

وأصبح الهلال، بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي، مدربه السابق في إنتر ميلان، أول فريق آسيوي يهزم فريقا من الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة رسمية عندما تغلب على مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية الشهر الماضي.

ويسعى الهلال إلى تعزيز رقمه القياسي بحصد لقب الدوري للمرة 20 هذا الموسم، بعد أن احتل المركز الثاني الموسم الماضي وذلك بعدما تعاقد الفريق الشهر الماضي مع الظهير الفرنسي تيو هرنانديز قادما من ميلان الإيطالي.