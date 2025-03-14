صلاح يمسح دموعه ويعانق المجد بجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

بعد أقل من 72 ساعة فقط من خيبة الأمل التي لحقت به بخروج فريقه ليفربول من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، كان النجم الدولي المصري محمد صلاح، على موعد جديد مع المجد مع الفريق الأحمر.

وتوج (الفرعون المصري)، الذي ظهر باكيا بعد وداع ليفربول المسابقة القارية، بجائزة لاعب شهر فبراير في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حسبما أعلن الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة، اليوم الجمعة.

وتفوق صلاح على 5 مرشحين آخرين للجائزة وهم دومينيك سوبوسلاي، زميله في ليفربول، وبيتو (إيفرتون)، وجون فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)، ويانكوبا مينتاه (برايتون)، ودجيد سبينس (توتنهام).

وعلى مدار الشهر الماضي، شارك (الملك المصري)، كما تطلق عليه جماهير ليفربول، في 6 مباريات في الدوري الإنجليزي سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه.

وأصبح صلاح أكثر اللاعبين حصولا على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبع مرات، ليتقاسم الرقم القياسي مع الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي المعتزل، وهاري كين، نجم توتنهام هوتسبير السابق، وبايرن ميونخ الألماني الحالي.

وهذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها صلاح بجائزة لاعب الشهر هذا الموسم، بعدما حققها في نوفمبر الماضي، علما بأنه سبق له حصد الجائزة المرموقة في نوفمبر الثاني 2017، وفبراير ومارس 2018، وأكتوبر 2021، وأكتوبر 2023 أيضا.

ويتربع صلاح على قمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 27 هدفاً، متفوقا بفارق 7 أهداف أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، كما يتواجد أيضا على قمة أكثر اللاعبين تقديما للتمريرات الحاسمة في البطولة خلال الموسم الحالي، بعد صناعته 17 هدفا لزملائه.

ويحتاج صلاح للفوز بالجائزة مرة وحيدة جديدة هذا الموسم، ليحطم رقمي أجويرو وكين، وكذلك يعادل رقمه الأفضل في موسم 2017 / 2018 حين توج بالجائزة 3 مرات في ذات الموسم، ونجح في الفوز بجائزة لاعب الموسم حينها.

وجمع صلاح بين جائزتي لاعب الشهر، بعد تتويجه قبل أيام بجائزة رابطة المحترفين عن الشهر الماضي.

ويقود صلاح ليفربول لتصدر جدول ترتيب البريميرليج برصيد 70 نقطة، فيما يحتاج ناديه للفوز بخمس لقاءات فقط من أجل التتويج رسميا باللقب هذا الموسم للمرة الـ20، دون النظر لنتائج باقي منافسيه.

ويأتي هذا التتويج ليمنح صلاح دفعة معنوية جيدة قبل لقاء ليفربول المرتقب مع نيوكاسل يونايتد، بعد غد الأحد، في نهائي بطولة كاس الرابطة الإنجليزية.