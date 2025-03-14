صدمة جديدة لليفربول.. إصابة أرنولد تبعده فترة طويلة

يواجه ترينت ألكسندر-أرنولد، مدافع ليفربول، فترة غياب طويلة بسبب إصابة في كاحل القدم، فيما أكد آرني سلوت، مدرب الفريق، على أنه سيعود قبل نهاية الموسم الجاري.

وأصيب ألكسندر أرنولد (26 عاما) في الشوط الثاني من مباراة ليفربول ضد ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شهدت خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت الإصابة بمثابة الصفعة لسلوت، الذي بات بدون ظهير أيمن أساسي في المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام نيوكاسل يونايتد، بعد غد الأحد، حيث لا يزال كونور برادلي وجو غوميز يتعافيان من الإصابة.

وأكد أرني سلوت مدرب ليفربول غياب ترينت ألكسندر-أرنولد عن رحلة الفريق للدفاع عن لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم أمام نيوكاسل يونايتد بعد غد الأحد في ويمبلي في ضربة موجعة للفريق الذي يفتقد بالفعل اثنين من المدافعين بسبب الإصابة.

وخرج ألكسندر-أرنولد مصابا خلال خسارة فريقه أمام باريس سان جيرمان في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي بسبب إصابة في الكاحل.

وقال سلوت للصحفيين اليوم الجمعة "ترينت غير متاح بالفعل. لن يشارك في المباراة النهائية. لكنه لا يزال في مرحلة تقييم حالته ومعرفة المدة التي سيستغرقها. نتوقع عودته قبل نهاية الموسم الجاري".

ويأمل سلوت أن يكون إبراهيما كوناتي متاحا للمشاركة في نهائي يوم الأحد إذ يتطلع ليفربول الذي هزم تشيلسي في نهائي كأس الرابطة العام الماضي إلى حصد أول ألقابه هذا الموسم.

واُستبدل كوناتي خلال الوقت الإضافي ضد باريس سان جيرمان وقال سلوت إن قلب الدفاع سيتم تقييم حالته بعد التدريب في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وقال سلوت "بالنسبة لإيبو، توقعنا أنه سيكون متعبا أو يعاني من بعض التقلصات العضلية، لذا نأمل ونتوقع أن يكون جاهزا للمشاركة يوم الأحد مجددا. لم نتدرب أمس - كان لدينا يوم راحة - واليوم الذي سبقه كان للتعافي. أتوقع أن يتدرب معنا اليوم، لكن دعونا نرى كيف ستكون الأمور".

ويعاني ليفربول بالفعل من غياب الظهير الأيمن كونور برادلي والمدافع جو جوميز بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وعلمت الجماهير بغياب ألكسندر-أرنولد في وقت سابق اليوم الجمعة بعد استبعاد اللاعب (26 عاما) من تشكيلة توماس توخيل لمنتخب إنجلترا استعدادا لمواجهتي ألبانيا ولاتفيا بتصفيات كأس العالم.

ويرى سلوت أنه بالرغم من أن ليفربول قد يتوج بلقبين هذا الموسم في ظل تقدمه بفارق كبير في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، فإن حسرة توديعه منافسات دوري أبطال أوروبا لا يمكن أن يهونها الفوز في نهائي الأحد.

وقال الهولندي "إذا فزنا أو خسرنا في النهائي، سيكون هناك خيبة أمل بسبب خسارتنا أمام باريس سان جيرمان، نحن غادرنا تلك البطولة.

"لكنك تلعب مباريات كهذه للفوز، وهذا ما سنحاول فعله. نتطلع حقا إلى ذلك، وخوض النهائي مرة أخرى لأنك لا يمكنك الاستهانة بمباراة نهائية خاصة في هذا البلد الذي يضم عدة فرق قوية مشاركة في كل بطولة كأس.

"بالطبع ترغب في الفوز باللقب وتحاول فعل ذلك. ولكن على الأرجح هذا ما يريده نيوكاسل أيضا".

ووصل ألكسندر-أرنولد بجانب المهاجم محمد صلاح والقائد فيرجيل فان دايك إلى الأشهر الأخيرة في نهايه عقودهم، مع عدم وجود أي إشارة واضحة على تمديدها من جانب ليفربول.

ولم يكن لدى فان دايك، الذي ذكرت وسائل إعلام إنجليزية أنه يدرس عرضا كبيرا للانضمام إلى الهلال السعودي، الكثير ليقوله عندما سُئل عن مفاوضات تجديد العقد بعد خسارة الثلاثاء الماضي.

وقال المدافع "لا أعرف حتى الآن... المحادثات لم تتوقف، لا شيء توقف".

وردا على سؤال عن تصريحات فان دايك، قال سلوت "الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أنني أريد أن يكون فيرجيل هنا في الموسم المقبل، وكل ما تبقى من محادثات حول العقود، ليس من اختصاص عملي"