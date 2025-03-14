مبابي يعود إلى صفوف المنتخب الفرنسي

استدعى المدرب ديدييه ديشان، أمس، قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي الغائب عن التشكيلة لمدة ستة أشهر، لمواجهة كرواتيا في ربع نهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم. ويعود آخر ظهور لمهاجم ريال مدريد الإسباني باللون الأزرق إلى التاسع من سبتمبر 2024، عندما دخل كبديل ضد بلجيكا (2 - 0).

وشهدت قائمة الـ24 لاعباً التي كشف عنها ديشان استدعاء مهاجم باريس سان جرمان الواعد ديزيريه دويه (19 عاماً) للمرة الأولى. وأحرز مبابي 3 أهداف (هاتريك) في نهائي كأس العالم 2022 أمام منتخب الأرجنتين، علما بأنه يحتل حاليا المركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب فرنسا برصيد 48 هدفاً، خلف تيري هنري (51 هدفاً) وأوليفييه جيرو (57 هدفاً). وشهدت قائمة منتخب (الديوك) أيضاً، استدعاء ديشان لديزيريه دويه لأول مرة.