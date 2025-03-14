كيميش يمدد عقده مع بايرن حتى 2029

أعلن بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، أمس، أن لاعب وسطه الدولي يوزوا كيميش مدد عقده لمدة أربع سنوات حتى صيف 2029. وقال كيميش، الذي كان عقده سينتهي صيف العام الجاري ، إنه اتخذ قراره لأن بايرن ميونيخ هو «البيئة المثالية لتحقيق أهدافه الرياضية».

وأضاف: «لا يوجد حالياً أفضل من زملائي في الفريق والجهاز الفني وبيئة النادي لتحقيق أقصى قدر من النجاح». وتابع اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً: «أشعر وكأنني في بيتي هنا، ولم أنتهِ بعد».

واستعاد كيميش بعد تكهنات حول إمكانية رحيله عن بايرن في المواسم السابقة، أفضل مستوياته في خط الوسط تحت قيادة المدرب البلجيكي فانسان كومباني، حيث لعب كل دقيقة في الدوري الألماني حتى تعرضه لإصابة طفيفة في فبراير الماضي.