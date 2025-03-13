نهاية مهمة أنس الزنيتي مع الوصل بعد رحلة استمرت 53 يوماً

انتهت مهمة المغربي أنس الزنيتي حارس مرمى الوصل، مع فريقه بعد رحلة قصيرة استمرت 53 يوماً فقط، وذلك بعد أن غادر «الإمبراطور» دوري أبطال آسيا للنخبة من مرحلة ثمن النهائي إثر خسارته أمام السد القطري 1 - 3 في مباراة الإياب.

وكان الوصل قد تعاقد مع الزنيتي «36 عاماً» في 17 يناير الماضي، بعد أن فسخ اللاعب عقده مع ناديه السابق الرجاء المغربي، حيث تم التعاقد معه لـ«المشاركات الخارجية فقط»، ليحمي عرين الوصل في مباراتين فقط بمرحلة المجموعات استقبل فيهما 6 أهداف، الأولى كانت أمام النصر السعودي وخسرها الوصل 0 - 4 وخسر الثانية أمام الهلال في دبي 0 - 2.

وغير ميلوش بوصلته بصورة مفاجئة في مرحلة ثمن النهائي وعاد مجدداً للاعتماد على حارس المرمى خالد السناني الذي شارك في مباراتي السد القطري ذهاباً وإياباً.

وبعد نهاية مشاركات الوصل الخارجية أصبح أنس الزنيتي الذي تعاقد معه النادي لمدة 6 أشهر، خارج حسابات الجهاز الفني لعدم إمكان مشاركته في البطولات المحلية الثلاث «كأس صاحب السمو رئيس الدولة وبطولة الدوري وكأس الرابطة» والتي تنتظر الفريق في بقية مشوار الموسم الحالي.

وتبدو كل الخيارات متاحة، بمواصلة الحارس المغربي مع فريقه في التدريبات فقط حتى نهاية عقده، مع خيار إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين والسماح للاعب بتحديد وجهته المقبلة، ولم يخفِ رغبته في المواصلة مع «الإمبراطور» على الرغم من صعوبة ذلك بسبب لوائح المنافسات التي تمنع مشاركة حراس المرمى الأجانب، ويتوقع أن تشهد الساعات المقبلة قراراً حاسماً في هذا الشأن.