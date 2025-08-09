ليما يخطف لقب أجمل هدف في التصفيات الآسيوية

حصل فابيو ليما لاعب الوصل ومنتخبنا الوطني، على 77.41 % من أصوات الجماهير، لينال لقب صاحب أجمل هدف في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك في الاستفتاء الجماهيري للاتحاد الآسيوي.

ونال فابيو اللقب بعد منافسة على أصوات الجماهير بين 18 لاعباً، أسهموا في الكثير من الإثارة واللحظات التي لا تُنسى خلال المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية.

واختارت الجماهير هدف فابيو الثالث في مرمى المنتخب القطري من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من مباراتهما، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى للمرحلة الثالثة.