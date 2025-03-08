4 وجوه تستعد للظهور الأول بشعار «الأبيض»

اختار البرتغالي باولو بينتو، مدرب منتخبنا الوطني، قائمة من 27 لاعباً لخوض مباراتي منتخبي إيران وكوريا الشمالية ضمن الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات المجموعة الأولى الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وضمت 4 وجوه جديدة تستعد لظهورها الأول بشعار «الأبيض» بعدما استوفت شروط المشاركة الدولية مع منتخبنا، وهم: كايو لوكاس ولوان بيريرا، لاعبا الشارقة، وجوناتاس سانتوس لاعب الوصل، وعلاء الدين زهير، مدافع الوحدة.

وجاء الاختيار للرباعي بعد تألقه اللافت في ملاعبنا طوال المواسم الماضية، ليتم الاعتماد عليهم للمرة الأولى عندما يلعب «الأبيض» مع منتخب إيران في استاد آزادي بالعاصمة طهران يوم 20 مارس الجاري، ومع منتخب كوريا الشمالية يوم 25 من الشهر نفسه، في استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، مع العلم أن منتخبنا يحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 10 نقاط، وبفارق 6 نقاط عن إيران في الصدارة، و3 نقاط عن أوزبكستان في المركز الثاني.

كايو لوكاس

ظهر كايو لوكاس (30 عاماً) في مسابقات المحترفين 17215 دقيقة موزعة على 208 مباريات، وسجل 94 هدفاً، وذلك منذ أن أعلن العين التعاقد معه لمدة 3 سنوات في يوليو 2016، قادماً من كاشيما إنتلرز الياباني الذي لعب معه كايو 44 مباراة وسجل 12 هدفاً خلال عامين، وتردد حينها أن الصفقة قيمتها 6.9 ملايين يورو، وبقي اللاعب في صفوف «الزعيم» حتى عام 2019، وتألق معه بشكل لافت.

وأسهم في تتويجه بدرع دوري المحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة موسم 2017 - 2018، وحصل معه على جائزة ثاني أفضل لاعبي كأس العالم للأندية في أبوظبي 2018، بعد أن أسهم في وصول العين إلى المباراة النهائية، والتتويج بالميدالية الفضية.

وتعاقد كايو مع بنفيكا في صفقة انتقال حر لمدة 5 سنوات حتى عام 2024، مقابل راتب سنوي وصل إلى قرابة مليوني يورو، مع زيادة سنوية في الراتب تبلغ 100 ألف يورو، إلا أن اللاعب لم يوفق في الدوري البرتغالي.

وتمت إعارته موسم 2020 - 2021 إلى الشارقة، الذي قام بتفعيل بند شراء عقده في 2021، ليبقى كايو في صفوف الفريق، ويسهم معه في تحقيق عدد من الألقاب المحلية، وتضمنت كأس المحترفين وكأس السوبر 2023، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة في نسختي 2022 و2023.

لوان بيريرا

تعاقد الشارقة مع لوان مارتينز بيريرا (24 عاماً)، ليتم قيده في فئة اللاعب المقيم في فبراير 2020، وشارك مع الفريق منذ ذلك في الوقت في 8562 دقيقة موزعة على 125 مباراة في مسابقات المحترفين، وسجل 26 هدفاً.

وأسهم في فوز الشارقة بكأس المحترفين وكأس السوبر 2023، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة في نسختي 2022 و2023، وتصل قيمته التسويقية وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» 4.5 ملايين يورو.

جوناتاس سانتوس

تعاقد العين مع جوناتاس سانتوس (23 عاماً) قادماً من نادي فلومينينسي البرازيلي في ديسمبر من عام 2019، وتم قيده في فئة اللاعب المقيم، وتم تجديد عقده في يناير 2022، لمدة 3 أعوام، وإعارته للوصل هذا الموسم، ليظهر طوال مسيرته في ملاعبنا في 4617 دقيقة موزعة على 100 مباراة في مسابقات المحترفين، وسجل 20 هدفاً،.

وشارك مع العين في الفوز بدرع الدوري وكأس المحترفين موسم 2021 - 2022، ودوري أبطال آسيا 2023 - 2024، ودرع السوبر ضمن مسابقات السوبر الإماراتي القطري مع الوصل الموسم الجاري.

وعلق جوناتاس على تمثيل «الأبيض» للمرة الأولى بنشر صورة له بقميص منتخبنا الوطني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، وعلق قائلاً:

«يا لها من نعمة، وصلت إلى هذا البلد قبل 5 سنوات، والآن حان الوقت بالنسبة لي لأعيد كل ما قدمتموه لي جميعاً لاعباً وشخصاً، ويمكن للإمارات الاعتماد عليّ لإعطاء 110 % في الميدان».

علاء الدين زهير

تعاقد الوحدة مع علاء زهير (24 عاماً) قادماً من الاتحاد المنستيري في يناير 2020، مقابل 200 ألف دولار، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تونسية، ليتم تسجيله في فئة المقيمين، ولعب حتى الآن 9303 دقائق موزعة على 116 مباراة.

وسجل 9 أهداف في مسابقات المحترفين، وأسهم مع «العنابي» في الفوز بكأس أبوظبي الإسلامي في الموسم الماضي 2023 - 2024، وبكأس التحدي ضمن بطولات كأس السوبر الإماراتي القطري في الموسم الحالي.