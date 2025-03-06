إصابة نوير أثناء احتفاله بأحد أهداف بايرن أمام ليفركوزن

ربما ينبغي على مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن يلتزم بالتصدي للكرات، وذلك بعدما تعرض الحارس للإصابة أثناء احتفاله بأحد الأهداف في المباراة التي فاز فيها فريقه على باير ليفركوزن 3 / صفر أمس الأربعاء في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وأدت هذه الإصابة إلى مشاركة جوناس أوربيج (21 عاما)، الذي تم التعاقد معه في الشتاء من كولن، في أول مشاركة له مع بايرن.

وغادر نوير الملعب ويبدو أنه مصابا في الكاحل، في الدقيقة 58، بعد وقت قصير من احتفاله بهدف جمال موسيالا، ثاني أهداف بايرن- بعدما قفز قفزة بسيطة بالقرب من منتصف الملعب.

وكانت هذه هي المرة الثانية هذا الموسم التي يفشل فيها نوير في استكمال مباراة أمام ليفركوزن.

وكان نوير تم طرده عندما التقى الفريقان في كأس ألمانيا خلال شهر ديسمبر، عندما فاز ليفركوزن 1 / صفر. وتظل هذه هي المرة الوحيدة التي حصل فيها نوير على بطاقة حمراء.

والفوز الذي حققه بايرن أمس الأربعاء في دور الـ16 بدوري الأبطال هو الأول له في سبع مباريات أمام ليفركوزن، بقيادة المدرب تشابي ألونسو.

وتقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل. ويظل من غير المعلوم ما إذا كان نوير سيتمكن من خوض اللقاء أم لا.