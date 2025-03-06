27 لاعباً في قائمة «الأبيض» لتصفيات المونديال

أعلن اتحاد الكرة عن قائمة المنتخب الوطني الأول لخوض مباراتي منتخبي إيران وكوريا الشمالية، بالترتيب يومي 20 و25 مارس الجاري، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ضمت القائمة 27 لاعباً، وشهدت ظهوراً أول مع منتخبنا الوطني لكل من: كايو لوكاس ولوان بيريرا لاعبي الشارقة، وجوناتاس سانتوس لاعب الوصل، وعلاء الدين زهير مدافع الوحدة، وعودة خالد توحيد حارس مرمى الشارقة، وكذلك عودة سلطان عادل مهاجم شباب الأهلي، وعبدالله رمضان لاعب الجزيرة، الغائبين منذ فترة طويلة عن «الأبيض» بسبب الإصابة.

بينما شهدت القائمة الجديدة، مقارنة بآخر جولتين لمنتخبنا في التصفيات، غياب كل من: حارس المرمى عدلي محمد، وخالد الهاشمي، وفارس خليل، وماجد راشد، ومحمد عباس، وفهد بدر، وجونيور نيداي، ولم يتم استدعاء علي صالح للمرة الثانية على التوالي.

وضمت القائمة المختارة في حراسة المرمى كلاً من: خالد عيسى (العين)، وحمد المقبالي (شباب الأهلي)، وخالد توحید (الشارقة)، وعلي خصيف (الجزيرة)، وفي الدفاع: محمد العطاس، وخليفة الحمادي وزايد سلطان (الجزيرة)، ولوكاس بيمنتا وعلاء الدين زهير (الوحدة)، وكوامي كويدو (العين)، وخالد الظنحاني وماركوس ميلوني (الشارقة)، وعبدالله إدريس (النصر).

وفي الوسط: يحيى نادر (العين)، وماكنزي هانت (فليتوود الإنجليزي)، وعبدالله رمضان (الجزيرة)، وطحنون الزعابي، وفابيو دي ليما وجوناتاس سانتوس (الوصل)، وعصام فايز (عجمان)، ويحيى الغساني وحارب عبدالله (شباب الأهلي)، ولوان بيريرا (الشارقة)، وفي الهجوم:

برونو اوليفيرا (الجزيرة)، وكايو لوكاس (الشارقة)، وسلطان عادل (شباب الأهلي)، وكايو كانيدو (الوصل). ويلتقي منتخبنا الوطني خارج الديار منتخبي إيران وكوريا الشمالية ضمن الجولتين السابعة والثامنة للمجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية.

حيث يحل ضيفاً على منتخب كوريا الشمالية في استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، ويحتل فيها «الأبيض» الترتيب الثالث في المجموعة برصيد 10 نقاط، بفارق 6 نقاط عن المنتخب الإيراني في الصدارة، و3 نقاط عن منتخب أوزبكستان في المركز الثاني، مع العلم أن منتخبنا سبق وخسر أمام ضيفه منتخب إيران بهدف دون مقابل، وتعادل مع ضيفه منتخب كوريا الشمالية بهدف مقابل هدف ضمن الجولتين الثانية والثالثة للمجموعة.