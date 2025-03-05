الحذاء الذهبي في متناول العرب

لم يعد سباق الحذاء الذهبي الأوروبي حكراً على نجوم القارة العجوز وأمريكا الجنوبية، فمع توهج الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش في الدوريات الكبرى، أصبح للاعبين العرب حضور قوي في الصراع على لقب الهداف، هذا التحول يعكس مدى تطور مستوى المواهب العربية وتأثيرها المتزايد على ساحة كرة القدم العالمية.

ويواصل محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، إثبات أنه ليس مجرد هداف، بل أيقونة عالمية، بعدما اعتلى صدارة ترتيب سباق الحذاء الذهبي الأوروبي بـ50 نقطة، وقادت أهدافه الحاسمة فريقه لتحقيق انتصارات مهمة، ما عزز مكانته كأحد أبرز المهاجمين في أوروبا للعام السادس على التوالي.

وفي الوقت نفسه، خطف عمر مرموش الأضواء بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي، حيث بدأ مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز بطريقة مدوية بتسجيل ثلاثة أهداف في مرمى نيوكاسل، هذا الإنجاز رفع رصيده الإجمالي إلى 36 نقطة، ليصبح ضمن أفضل 10 هدافين في أوروبا هذا الموسم.

ويعتبر حضور الثنائي المصري في هذه القائمة ليس مجرد مصادفة، بل يعكس تطور كرة القدم العربية وقدرتها على إنتاج مواهب تنافس على أعلى المستويات، ويفتح هذا التألق الباب أمام مزيد من اللاعبين العرب لإثبات قدراتهم في الدوريات الكبرى.

ويؤكد أن كرة القدم العربية باتت قادرة على تغيير خريطة المنافسة الأوروبية، ليس فقط على مستوى الفرق، بل أيضاً على صعيد الجوائز الفردية الكبرى مثل الحذاء الذهبي.

وتقدم جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي كل سنة لأعلى هداف أوروبي، وكانت الجائزة في السابق تقدم من قبل صحيفة «ليكيب» الفرنسية في الفترة ما بين عامي 1968 - 1991، ولكن منذ عام 1997 أصبحت الجائزة تمنح من قبل وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية.

وقد بدأت الجائزة في موسم 1967 - 68 عندما توج بها البرتغالي أوزيبيو لاعب نادي بنفيكا البرتغالي، ويعتبر أكثر لاعب فاز بالجائزة هو الأرجنتيني ليونيل ميسي بعدما حققها 6 مرات، فيما يعتبر كريستيانو رونالدو ولويس سواريز اللاعبين الوحيدين اللذين فازا بالجائزة في دوريين مختلفين (إنجلترا وإسبانيا).

مقارنة وتأثير

تتجاوز إنجازات محمد صلاح وعمر مرموش حدود تسجيل الأهداف، وأصبح صلاح، بخبرته الكبيرة في الملاعب الإنجليزية، رمزاً لاستمرارية الأداء العالي، ومع تسجيله 30 هدفاً حتى الآن في جميع البطولات مع ليفربول خلال الموسم الحالي، يُعد العامل الأبرز في بقاء الريدز ضمن دائرة المنافسة على لقب الدوري، وجاءت أهدافه في أوقات حاسمة.

وعلى الجانب الآخر، فإن صعود عمر مرموش يُشكل قصة نجاح استثنائية، فبعد تألقه مع آينتراخت فرانكفورت بتسجيل 15 هدفاً في الدوري الألماني، ثم انتقل إلى مانشستر سيتي ليواجه تحدياً جديداً في أصعب دوري في العالم، وبرغم حداثة عهده بالبريميرليغ، إلا أن انطلاقته كانت مذهلة، حيث سجل ثلاثة أهداف في شباك نيوكاسل، ليُعلن عن نفسه كمهاجم قادر على المنافسة في سباق الحذاء الذهبي.

وبرغم اختلاف مسيرة كلا اللاعبين، فإن تأثيرهما على أنديتهما متشابه من حيث الحسم وتسجيل الأهداف في اللحظات الحاسمة، وبينما يواصل صلاح ترسيخ مكانته كأحد أساطير ليفربول، فإن مرموش يسير بخطى ثابتة ليصبح أحد أبرز النجوم الصاعدين في الكرة الإنجليزية، ما يعزز من مكانة اللاعبين العرب في الدوريات الأوروبية الكبرى.

توقعات وتحديات

ومع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة، تتجه الأنظار إلى السباق المحتدم على جائزة الحذاء الذهبي، حيث يسعى محمد صلاح وعمر مرموش لمواصلة التألق من أجل دخول التاريخ.

وبرغم أن صلاح يتصدر السباق حالياً، إلا أن المنافسة لا تزال مفتوحة في ظل وجود أسماء كبيرة مثل روبرت ليفاندوفسكي، هاري كين، وإيرلينغ هالاند، ويتمثل تحدي صلاح في الأسابيع المقبلة في الحفاظ على إيقاعه التهديفي، خاصة مع ضغوط المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، أما بالنسبة لعمر مرموش.

فإن انتقاله إلى مانشستر سيتي فتح أمامه فرصة ذهبية لإثبات قدراته في دوري يتمتع بمتابعة عالمية، لكن التحدي الأكبر يتمثل في الحفاظ على مستواه وسط منافسة قوية داخل الفريق، خاصة مع وجود هالاند، ومع ذلك، فإن بدايته القوية توحي بأنه قادر على تحقيق المزيد إذا استمر في استغلال الفرص التي يحصل عليها.

وكشف آخر تحديث نشره موقع «ترانسفير ماركت» عن ترتيب أفضل 10 لاعبين في سباق الحذاء الذهبي الأوروبي، حيث يتصدر المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، القائمة برصيد 50 نقطة، ويأتي الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، في المركز الثاني برصيد 42 نقطة، متساوياً مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، والإيطالي ماتيو ريتيغي، لاعب أتالانتا.

ويحتل النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، المركز الخامس برصيد 40 نقطة، يليه السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، في المركز السادس برصيد 38 نقطة، أما المركز السابع، فيشغله الدنماركي ميكا بيريث، مهاجم موناكو، برصيد 36.5 نقطة.

بينما جاء الثلاثي عثمان ديمبلي، لاعب باريس سان جيرمان، وعمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي والنيوزيلندي كريس وود، لاعب نوتنغهام فورست، في المراكز الثامن والتاسع والعاشر على التوالي، برصيد 36 نقطة لكل منهم.