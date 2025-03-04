سامر سعيد يسخر من مقارنته برونالدو

شهدت بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين حضوراً لافتاً لعدد من النجوم السابقين في كرة القدم الخليجية، وكان من أبرزهم اللاعب العراقي سامر سعيد، الذي عاد للمشاركة بعد سنوات من الاعتزال، ولم تكن هذه العودة خالية من التحديات، خاصة مع المقارنات المستمرة بينه وبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبعد اعتزاله اللعب في عام 2016، ابتعد سامر سعيد عن الأضواء والملاعب، متفرغاً لحياته الشخصية والمهنية، ومع الإعلان عن تنظيم بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين، رأى سامر في هذه البطولة فرصة لإعادة التواصل مع المستطيل الأخضر وزملائه القدامى، والمساهمة في إحياء روح المنافسة والذكريات الجميلة.

ومع عودته، واجه سامر سعيد تحديات غير متوقعة، تمثلت في المقارنات المستمرة بينه وبين كريستيانو رونالدو، فقد أشار في تصريحات تلفزيونية إلى تلقيه يومياً صوراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي تقارن بين بنيتهما الجسدية، كونهما في نفس العمر، مما سبب له إزعاجاً، خاصة أنه اعتزل اللعب في عام 2016، وخلال مباريات البطولة، أظهر سامر سعيد أداءً جيداً، وساهم بشكل فعال في تحقيق الانتصارات لمنتخب العراق للقدامى.

في المباراة النهائية، واجه المنتخب العراقي نظيره العماني في مواجهة حاسمة، وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، تم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز، وتقدم سامر سعيد لتسديد إحدى الركلات الحاسمة، وتمكن من تسجيلها بنجاح، مما ساهم في تتويج العراق بلقب البطولة.

وبعد تسجيله ركلة الترجيح الحاسمة في مرمى منتخب عُمان، احتفل اللاعب العراقي بطريقة غير تقليدية، حيث أمسك ببطنه في إشارة ساخرة إلى المقارنات التي تُعقد بين بنيته الجسدية الحالية وبنية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولفت هذا الاحتفال انتباه الجماهير، وانتشرت مقاطع الفيديو الخاصة به على منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين.