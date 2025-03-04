الصيام لم يمنع نجوم الكرة التألق في ملاعب أوروبا

مع حلول شهر رمضان المبارك، يواجه اللاعبون المسلمون في الملاعب الأوروبية تحديات كبيرة، إذ يفرض عليهم الاحتراف الالتزام بأعلى مستويات اللياقة البدنية والانضباط، بينما يفرض عليهم الصيام الامتناع عن الطعام والشراب في النهار.

وعلى الرغم من ذلك، نجح العديد من النجوم في تحقيق التوازن بين إيمانهم الديني ومتطلبات اللعب على أعلى المستويات، ومن بين هؤلاء يبرز المصري محمد صلاح، والألماني أنطونيو روديغر، والمغربي أشرف حكيمي، والفرنسي ويسلي فوفانا، والإسباني لامين لامال، والذين استطاعوا تقديم أداء متميز على الرغم من تحديات الصيام.

وفي هذا التقرير، نسلط الضوء على 10 لاعبين مسلمين محترفين في أوروبا يواصلون الصيام في شهر رمضان، مع الإشارة إلى أن هذه القائمة ليست شاملة لجميع اللاعبين، إذ تزخر الدوريات الكبرى مثل الإنجليزي، والإسباني، والإيطالي، والفرنسي بالعديد من النجوم الذين يلتزمون الصيام في أثناء مشاركتهم في المنافسات الكبرى.

محمد صلاح

المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول، أحد أبرز النجوم المسلمين الذين أظهروا التزاماً واضحاً بالصيام في مسيرته مع ليفربول، وفي عدة مناسبات، أكدت وسائط الإعلام الإنجليزية أن صلاح يواصل تدريباته ومبارياته في شهر رمضان من دون أن يفطر، وحتى في النهائيات الكبرى مثل نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

كما ظهر في لقاءات مع مدربين وزملاء له، وهم يتحدثون عن قوة تحمله في الشهر الكريم، بل إن بعض التقارير كشفت أنه يخضع لنظام غذائي خاص يساعده على الحفاظ على طاقته في أثناء الصيام.

أشرف حكيمي

المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان أحد أبرز اللاعبين المسلمين في أوروبا حالياً، حيث يواصل تألقه مع باريس سان جيرمان ويحافظ في الوقت نفسه على التزامه الديني، لطالما أظهر حكيمي اعتزازه بإسلامه، فيحرص على الصيام على الرغم من الضغط الكبير الذي تفرضه المباريات والتدريبات.

عمر مرموش

حافظ النجم المصري عمر مرموش على التزامه الصيام في مسيرته في الدوري الألماني مع فولفسبورغ، وشتوتغارت، وآينتراخت فرانكفورت، فخاض مباريات قوية في شهر رمضان من دون أن يتأثر أداؤه.

وفي عدة مناسبات، شوهد وهو يفطر سريعاً على التمر والماء عند غروب الشمس قبل استئناف اللعب، ما يبرز احترام الأندية الأوروبية عادات اللاعبين المسلمين، ومع انتقاله إلى مانشستر سيتي، يواصل مرموش التوازن بين الاحتراف والتزامه الديني.

أنطونيو روديغر

من بين اللاعبين الذين يُظهرون اعتزازهم بدينهم، يأتي أنطونيو روديغر، مدافع ريال مدريد والمنتخب الألماني، والذي لا يتردد في نشر صور له في أثناء الصلاة في شهر رمضان، مؤكداً التزامه الديني، ويُعرف روديغر بشراسته الدفاعية في داخل الملعب.

ولكنه يحمل شخصية متواضعة خارج المستطيل الأخضر، فيشارك في العديد من المبادرات الخيرية ويظهر احتراماً كبيراً لقيمه الإسلامية، ولم يمنعه التزامه الديني التألق مع ريال مدريد، ما يبرز قدرة اللاعبين المسلمين على تحقيق التوازن بين متطلبات الاحتراف والالتزام بتعاليم دينهم.

إيلكاي غوندوغان

الألماني إيلكاي غوندوغان نجم برشلونة، من اللاعبين المسلمين البارزين في كرة القدم الأوروبية، حيث يحرص على الصيام في شهر رمضان على الرغم من متطلبات اللعب في أعلى المستويات.

وفي فترته مع مانشستر سيتي سابقاً، أظهر غوندوغان التزاماً كبيراً بالصيام وحتى في المباريات الحاسمة، وبعد انتقاله إلى برشلونة، لا يزال يحافظ على هذا الالتزام، ويؤكد في تصريحاته دائماً أن الصيام لا يؤثر في أدائه، بل يعزز انضباطه الذهني والبدني.

عثمان ديمبيلي

الفرنسي عثمان ديمبيلي واحد من أبرز اللاعبين المسلمين في أوروبا، حيث يواصل تألقه مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، بعد فترته المتميزة مع برشلونة الإسباني، ويُعرف ديمبيلي بالتزامه تعاليم الإسلام.

وقد تحدث في غير مناسبة عن فخره بهويته الدينية، فيحرص على أداء الصلاة والصيام في شهر رمضان، وحتى مع ضغط المباريات والتدريبات المكثفة.

إبراهيما كوناتي

الفرنسي إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول، أحد أبرز اللاعبين المسلمين في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يواصل التزامه الصيام على الرغم من لعبه في مركز يتطلب جهداً بدنياً كبيراً مع ريدز، وسبق أن نشر كوناتي صوراً له في شهر رمضان، معبّراً عن اعتزازه بهويته الإسلامية.

توماس بارتي

الغاني توماس بارتي، نجم آرسنال، واحد من أبرز اللاعبين المسلمين في أوروبا، حيث أعلن اعتناقه الإسلام في سنة 2022، ويُظهر بارتي التزاماً دينياً واضحاً، ويحرص على الصيام في شهر رمضان على الرغم من الجهد البدني الكبير الذي يتطلبه مركزه في الملعب.

إدريسا غاي

السنغالي إدريسا غاي أحد أبرز اللاعبين المسلمين في أوروبا، حيث يواصل تألقه مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحافظ في الوقت ذاته على التزامه الديني، ويُعرف غاي بتدينه العميق واحترامه شعائر الإسلام، فيحرص على الصيام في رمضان على الرغم من متطلبات اللعب البدني الشاق.

لامين يامال

على الرغم من صغر سنه، أثبت الإسباني ذو الأصول المغربية لامين يامال أنه قادر على التكيف مع تحديات الاحتراف والصيام معاً، وفي تدريبات برشلونة الأخيرة، جذب يامال الأنظار حينما واصل اللعب بينما توقف زملاؤه لشرب المياه، ما أبرز مدى التزامه وإصراره على احترام تقاليده الدينية، ويُعد يامال من أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا، ومع حفاظه على هويته الإسلامية، يُمكن أن يصبح قدوة للعديد من اللاعبين المسلمين الشباب في المستقبل.