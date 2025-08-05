ميسي يغيب عن الملاعب بسبب إصابة عضلية

سيغيب بطل العالم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، لفترة غير محددة عن الملاعب، بسبب ما وصفه فريقه إنتر ميامي الأمريكي بـ«إصابة عضلية طفيفة في ساقه اليمنى».

وعانى ابن الثامنة والثلاثين من إصابة في الجزء العلوي من فخذه اليمنى مطلع مباراة فريقه مع نيكاكسا المكسيكي في كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية.

إصابة

وقد خرج أفضل لاعب في العالم ثماني مرات، في الدقيقة الحادية عشرة و«خضع لفحوص طبية لتقييم مدى (خطورة) الألم العضلي الذي عانى منه»، بحسب ما قال إنتر ميامي في بيان.

تابع الفريق الذي يشارك النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام في ملكيته: «أكدت النتائج إصابة عضلية بسيطة في ساقه اليمنى، يعتمد السماح له بالمشاركة على تطور حالته الصحية واستجابته للعلاج».