الحسين عموتة: العبدولي مصدر فخر للمدرب العربي والإماراتي

أثنى الحسين عموتة مدرب الجزيرة، على جهود نظيره حسن العبدولي مدرب دبا الحصن، ونجاحه في تغيير شكل وأداء الفريق للأفضل، منذ توليه للمهمة عقب نهاية الجولة الخامسة من بطولة دوري أدنوك للمحترفين، ذاكراً أن العبدولي يعتبر مصدر فخر للمدرب العربي والإماراتي بنجاحاته في صناعة فريق جيد ومنظم.

وأكد عموتة، عقب فوز الجزيرة على دبا الحصن 1 - 0 في لقاء الفريقين مساء الجمعة بالجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين، إن العبدولي أحدث فارقاً كبيراً مع فريقه، وقال: فزنا على دبا الحصن بستة أهداف مقابل هدف في جولة الذهاب دون صعوبة وحينها لم يكن العبدولي على رأس الجهاز الفني، وبعد توليه المهمة والعمل الذي قام به في الفترة السابقة فزنا عليه بهدف وفي الزمن المهدر من اللقاء، هذا دليل على الفارق الذي صنعه المدرب، بجانب تميز الأداء والروح القتالية التي أصبح يلعب بها دبا الحصن.

وعلق مدرب الجزيرة على اللقاء وقال إنه كان يدرك أن المباراة ستكون صعبة، لأن كل الفرق تلعب في الفترة الحالية للنقاط الثلاث بدافع كبير، وأضاف: دبا الحصن يسعى للتقدم في جدول الترتيب وإثبات وجوده في الدوري، وبالتالي جعل المباراة صعبة علينا لكننا نجحنا في تجاوزه بإصرار اللاعبين وعقلية الفوز التي جعلتهم يجتهدون حتى الدقائق الأخيرة دون استسلام لنتيجة التعادل.