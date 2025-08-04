خروج ميسي مصاباً في مواجهة إنتر ميامي ونيكاسكا

خرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مصاباً في الدقائق الأولى من مباراة فريقه إنتر ميامي الأمريكي ضد نيكاسكا المكسيكي في مسابقة كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية في كرة القدم والتي انتهت بفوز فريقه 5 - 4 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 2-2 في الوقت الأصلي.

وتعرض ميسي لإصابة عضلية على ما يبدو عند الدقيقة 11 عندما اصطدم بمدافع نيكاسكا ألكسيس بينيا قبل أن يستلقي على الأرض متلقياً العلاج لكنه لم يتمكن من إكمال المباراة.

وقال مدرب إنتر ميامي الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو: «شعر ميسي بانزعاج لكن لا يمكننا تشخيص ما حدث له قبل الغد.

ثمة أمر ما من دون شك ربما ليس خطيراً لأنه لم يكن يعاني كثيراً، لكنه شعر بألم».