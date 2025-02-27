صلاح يثير الجدل حول مستقبله برسالة لجماهير ليفربول: أريد أن يتذكرني الجميع

أثار محمد صلاح، قائد المنتخب المصري ونجم ليفربول، جدلاً واسعاً حول مستقبله مع «الريدز»، بعدما تحدث عن رحلته الطويلة في الدوري الإنجليزي، دون حسم قراره بشأن استمراره مع الفريق.

وفي مقابلة مع شبكة TNT Sport، تحدث صلاح إلى أسطورة ليفربول ستيف ماكمانمان عن مشواره في النادي قائلاً: «أنا هنا منذ 8 سنوات، ولا أعتبر ذلك أمراً مفروغاً منه»، في إشارة إلى احتمالية انتهاء فترته مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

وعن مدى استمتاعه بالأجواء في الفريق، أوضح النجم المصري: «بصراحة، لا أستمتع بالتدريب كثيراً، لكني أحب خوض المباريات والمنافسة على الألقاب كل عام».

ووجه صلاح رسالة مؤثرة لجماهير ليفربول قائلاً: «أريدهم أن يتذكروا أنني قدمت كل شيء لهم وللمدينة، لم أكن كسولاً أبداً، وسعيت دائماً لتحقيق الأفضل للنادي».

مستقبل

وعن مستقبله، أكد صلاح أنه لا جديد في الوقت الحالي، مضيفاً: «إذا بقيت في إنجلترا، سأفكر في تحطيم المزيد من الأرقام القياسية، لكن تركيزي الآن منصب على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز».

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 هدفاً، متفوقاً بفارق 5 أهداف عن منافسه النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، ما يعزز مكانته كواحد من أبرز نجوم «البريميرليغ» في السنوات الأخيرة.

ويستعد ليفربول لمواجهة قوية أمام نيوكاسل في الجولة المقبلة، حيث يسعى الفريق لتعزيز صدارته للدوري، وسط أجواء من الترقب لمستقبل قائده المصري.