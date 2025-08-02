فرنسا.. طلب رسمي بإحالة أشرف حكيمي للمحاكمة الجنائية

ذكرت تقارير إعلامية فرنسية، مساء أمس الجمعة، أن النيابة العامة الفرنسية طلبت إحالة لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أشرف حكيمي، إلى المحاكمة على خلفية اتهامات أخلاقية.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان " وشبكة "أر إم سي سبورت" ، نقلا عن السلطات، أن مكتب النائب العام في مدينة نانتير طالب بتوجيه الاتهام رسميا للاعب البالغ من العمر 26 عاما.

ورفض حكيمي الاتهامات الموجهة إليه. وسيتولى قاضي التحقيق الآن اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت القضية ستحال إلى المحاكمة أم لا.

وأبلغت سيدة تبلغ من العمر 24 عاما الشرطة في فبراير الماضي بالأمر. ورغم أن التقارير ذكرت أنها لم تتقدم بشكوى رسمية، إلا أن الشرطة أخطرت النيابة العامة نظرا لخطورة الادعاء، مما أدى إلى فتح تحقيق في القضية.

وجرى وضع حكيمي تحت الرقابة القضائية، وقد عبر نادي باريس سان جيرمان علنا عن دعمه للاعب بعد ظهور الاتهامات. ووفقا لصحيفة "لو باريزيان"، وصف حكيمي ادعاءات السيدة بأنها محاولة لابتزازه ماليا.