التونسي ياسين تشويكو.. الحارس الأمين «ظل ميسي»

في عالم يزداد فيه التنافس والتحديات تبرز قصص النجاح، التي تمزج بين الخبرات والمهارات الأمنية كقصص استثنائية تلهم الجميع، ويعد ياسين تشويكو، الذي يشتهر بلقب «ظل ميسي»، أحد هذه الشخصيات التي تخطت حدود المألوف؛ فهو ليس مجرد جندي سابق في البحرية الأمريكية، بل تحول إلى الحارس الشخصي للنجم العالمي ليونيل ميسي، أحد أبرز نجوم كرة القدم في العصر الحديث.

البدايات

بدأت رحلة ياسين تشويكو، صاحب الأصول التونسية في صفوف البحرية الأمريكية، حيث تعرض لظروف صعبة وخطيرة في عدة مناطق نزاع، وخلال تلك الفترة كان عليه مواجهة مخاطر الحياة اليومية في بيئة مليئة بالتحديات والتهديدات الأمنية، ولم تكن تلك التجارب العسكرية مجرد مراحل عابرة، بل شكلت أساساً متيناً انبنى عليه لاحقاً، إذ تعلم خلالها الانضباط الصارم، والقدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة تحت الضغط، وإتقان فنون القتال التي أصبحت فيما بعد جزءاً لا يتجزأ من مهاراته الأمنية.

ما جعل قصة تشويكو مميزة هو التحول الجذري، الذي شهده مساره المهني، ففي عام 2023، وبفضل خبراته الواسعة في الفنون القتالية مثل الملاكمة، التايكواندو، والفنون القتالية المختلطة، وجد تشويكو فرصة جديدة عندما تم اختياره لتولي مهمة حماية أحد أعظم لاعبي كرة القدم على مستوى العالم، ليونيل ميسي، ولم يكن هذا الانتقال مجرد تغيير وظيفي؛ بل كان تحولاً حقيقياً في الحياة، حيث انتقل من الأجواء القاسية لساحات النزاع إلى أضواء الملاعب والصخب الجماهيري، ليصبح عنصراً أساسياً في حماية أحد الرموز الرياضية العالمية.

مهمة الحراسة

منذ انضمامه إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي أصبح ياسين تشويكو رفيق درب لا غنى عنه لليونيل ميسي، وتكمن أهمية دوره في تقديم الحماية الشخصية لـ«البرغوث»، في ظل التهديدات المتزايدة، التي تواجهه سواء من المشجعين المتحمسين أو من محاولات اقتحام الخصوصية، فبفضل خبراته العسكرية يتمتع تشويكو بقدرة فائقة على توقع المخاطر، والتعامل معها بسرعة وفعالية، مما أكسبه احترام ميسي وثقته المطلقة.

لا تقتصر شهرة ياسين تشويكو على دوره كحارس شخصي فحسب، بل تجاوزت ذلك ليصبح شخصية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه أكثر من 900 ألف متابع على منصة «إنستغرام»، هذه الشهرة الرقمية ساعدته على بناء صورة عامة، تجمع بين الاحترافية والإنسانية، مما جعله نموذجاً يحتذي به الكثير ممن يسعون للتحول من مسارات تقليدية إلى مجالات ذات تحديات متجددة.

انعكاسات

قصة ياسين تشويكو ليست مجرد حكاية نجاح فردية، بل هي انعكاس للتغيرات الجذرية التي يشهدها سوق العمل في العصر الحديث، فقد باتت الوظائف الأمنية تتطلب مهارات متعددة تتجاوز الجانب البدني، لتشمل القدرة على التواصل، وبناء علاقات إنسانية وثقة متبادلة، وفي عالم الرياضة الذي يتداخل فيه البريق مع التهديدات الأمنية يصبح دور الحراس الشخصيين أكثر تعقيداً وتخصصاً، مما يستدعي توظيف خبرات عسكرية وتقنيات حديثة، لضمان سلامة الشخصيات الكبرى.

وتُعد رحلة ياسين تشويكو من ساحات المعارك إلى ملاعب النجومية قصة ملهمة تثبت أن التحول المهني ممكن، وأن الخبرات المكتسبة في ظروف قاسية يمكن أن تُترجم إلى نجاحات باهرة في مجالات أخرى، وتجسد قصته الروح القتالية والاحترافية التي يحتاج إليها العالم الرياضي اليوم.