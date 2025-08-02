الزعيم.. العين على منصات التتويج

واجه العين ظروفاً استثنائية بالفترة الأخيرة قبل وبعد حصوله على لقب دوري أبطال آسيا بنظامه السابق، إذ خرج من 5 مواسم دون أن يحقق أية بطولة، وخسر 7 نهائيات من أصل 9 شارك فيها، وهو ما أحزن جماهيره، التي اعتادت على ظهوره القوي وارتياده منصات التتويج في جميع المواسم.

وتعول جماهير الفريق البنفسجي على المدرب الجديد الصربي فلاديمير إيفيتش، للعودة بالفريق إلى منصات التتويج على المستوى الجماعي في الموسم الجديد، والذي يشارك خلاله العين في 4 بطولات، بما في ذلك المسابقات المحلية الثلاث، إلى جانب بطولة الأندية الخليجية، خصوصاً بعد التعاقدات الجديدة.

والتي أشاعت أجواء من التفاؤل وسط المجالس العيناوية. وبرغم الكبوة التي تعرض لها وتسببت في غيابه عن منصات التتويج المحلية على المستوى الجماعي خلال الفترة الأخيرة، فإن العين طوال تاريخه ظل يشكل حضوراً مستمراً على الواجهة، بحصوله على الألقاب الفردية إذ يعتبر أكثر نادٍ فاز لاعبوه بلقب هداف الدوري، إذ حصلوا عليه 13 مرة.

وكانت البداية بحصول لاعبه التونسي محي الدين هبيطة، الذي فاز باللقب في موسم 1997 - 1998 برصيد 20 هدفاً. وفاز لاعبه أحمد عبدالله (الغزال) بلقب الهداف مرتين على التوالي في موسم 1981 - 1982، برصيد 12 هدفاً وموسم 1983 - 1984 برصيد 20 هدفاً.

وتوّج لاعبه سيف سلطان باللقب في موسم 1992 - 1993 برصيد 21 هدفاً، كما توّج الأرجنتيني خوسيه ساند بلقب الهداف موسم 2009 - 2010 برصيد 24 هدفاً.

واحتكر مهاجمه الأسبق الغاني أسامواه جيان لقب الهداف ثلاثة مواسم على التوالي، من موسم 2011 - 2012 برصيد 22 هدفاً، وموسم 2012 - 2013 برصيد 31 هدفاً، وموسم 2013 - 2014 برصيد 29 هدفاً.

وفي موسم 2017 - 2018 توج مهاجمه السويدي ماركوس بيرغ بلقب الهداف برصيد 25 هدفاً، واعتلى مهاجمه التوغولي لابا كودجو صدارة الهدافين في موسم 2019 - 2020 برصيد 19 هدفاً، غير أن المسابقة تم إلغاؤها بسبب جائحة كورونا، وكان ذلك هو الموسم الأول للمهاجم لابا بشعار العين.

وتابع لابا احتكاره للقب الهداف في موسم 2021 - 2022 برصيد 26 هدفاً، وفي موسم 2022 - 2023 برصيد 28 هدفاً، وموسم 2024 - 2025 برصيد 20 هدفاً. وعلى الصعيد الخارجي يظل العين أفضل فريق مثّل الكرة الإماراتية، ففي أول مشاركة له بدوري أبطال آسيا توّج باللقب 2003.

وعاد ليصل إلى النهائي ويحقق لقب الوصيف 2005 و2016، قبل أن يتوج باللقب للمرة الثانية بتاريخه في النسخة الأخيرة من المسابقة القارية الأبرز بنظامها السابق موسم 2023 - 2024، إلى جانب حصوله على لقب بطولة الأندية الخليجية 2001، في ثالث مشاركة له بالبطولة، كما حقق إنجازاً عالمياً غير مسبوق على مستوى الخليج، بحصوله على وصيف كأس العالم للأندية في أول مشاركة له عام 2018.