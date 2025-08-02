تاجير: سعيد بالحياة في أبوظبي ولا أفكر في مغادرة الجزيرة

هنالك العديد من الإمكان الرائعة للتسوق، وأيضاً توجد مطاعم جيدة أذهب إليها كثيراً مع أصدقائي، منذ اليوم الأول لي في أبوظبي بنادي الجزيرة، شعرت أنني في بيتي، وهو ما يجعلني مرتاحاً نفسياً ومتحمساً لتقديم الأفضل، كانت هنالك بعض الصعوبات بالطبع مثل حرارة الطقس، لكن بعد فترة قصيرة تمكنت من التأقلم».
وأشار المدافع التركي إلى نجاح فترة الإعداد الحالية للموسم الجديد، قائلاً: «استفدنا كثيراً من التحضيرات التي خضناها سابقاً، سواء من الناحية البدنية أو التكتيكية، الفريق عمل بجد، وهنالك انسجام كبير بين أفراد الفريق، أعتقد أن فريقنا جيد وسيكون في كامل الجاهزية قبل بدء المباريات الرسمية، أقول لجمهورنا إننا قادمون بقوة وسنقدم المستوى الذي يرضيكم، ونحقق النتائج التي تلبي طموحاتكم، نتمنى أن ننجح في إسعادكم».
لكنني أطمح للمزيد وتقديم الأفضل، كان موسماً مهماً للتأقلم والتعرف على الأجواء، والآن أمتلك خبرة أكبر تساعدني على العطاء بشكل أفضل في الموسم الجديد، الفريق به مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب وعناصر الخبرة، أنا واثق من قدرتنا على المنافسة على الألقاب».
«الفرق الأبرز بين البلدين هو الطقس، الأجواء في الإمارات أكثر حرارة، لكنني اعتدت عليها بعد المشاركة في التدريبات، كما أنني وجدت في الدوري الإماراتي مستوى عالياً من اللاعبين، تماماً كما هو الحال في الدوري التركي، هنالك لاعبون مميزون في البلدين».