وجوه عربية جديدة في دورينا

حظي اللاعب العربي باهتمام كبير من قبل أندية دوري أدنوك للمحترفين خلال فترة التعاقدات والانتقالات الجارية، بعدما تعاقدت 6 أندية مع 8 لاعبين عرب جدد، موزعين بين 4 مغاربة هم:

حسين رحيمي، يحيى بن خالق، محسن ربجة، وأكرم النقاش، ومصريان هما رامي ربيعة وإبراهيم عادل، بالإضافة على التونسي لؤي الترابعي، والأردني محمود المرضي، ما يبشر بزيادة الظهور العربي في ملاعبنا مع بقاء قرابة الشهرين على نهاية «الميركاتو الصيفي» الممتدة حتى الأول من أكتوبر 2025.

وتصدر العين المشهد في التعاقدات مع اللاعبين العرب استعداداً للموسم المحلي الجديد 2025 - 2026، وقبلها المشاركة في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي البطولة التي غادرها الفريق من دور المجموعات، إذ تعاقد «الزعيم» لمدة 4 مواسم حتى يونيو 2029 مع كل من الوجهين المغربيين الجديدين يحيى بن خالق قادماً من الفتح الرباطي، وحسين رحيمي قادماً من الرجاء المغربي، ليلعب إلى جوار شقيقه سفيان رحيمي نجم العين في الموسم الجديد.

كما تعاقد مع صفقة المدافع المصري رامي ربيعة لمدة موسمين حتى يونيو 2027، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الأهلي المصري، ليكون أحد الوجوه العربية الجديدة في دورينا، والذي يشهد بقاء المغربي نسيم الشاذلي بعقد مدته 3 مواسم حتى يونيو 2028، قادماً من الوداد المغربي، ولكن بقميص «الزعيم» بعدما تألق اللاعب مع الجزيرة عندما استعاره من الوداد خلال فترة «الميركاتو الشتوي» للموسم الماضي.

وتمكن خورفكان بدوره من الحفاظ على المغربي طارق تيسودالي، بعد تفعيل بند شراء عقده من نادي باوك سالونيكي اليوناني، وبعقد جديد يمتد حتى عام 2027، بعدما ظهر مع خورفكان على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية في الموسم الماضي.

وشارك في 12 مباراة في الدوري، وسجل 6 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة، وسيلعب إلى جوار تيسودالي في الموسم المقبل، الوافد الجديد الظهير الأيسر المغربي أكرم النقاش، والقادم من نادي الجيش الملكي المغربي، ليتم قيده في فئة اللاعب المقيم.

ويتواجد بين صفوف الوحدة، المهاجم السوري المميز عمر خريبين، الذي نال لقب هداف دورينا الموسم قبل الماضي بتسجيله 18 هدفاً، وحل وصيفاً لهدافي الموسم الماضي بتسجيل 17 هدفاً،.

وسيلعب إلى جواره في الموسم الجديد، الوافد التونسي لؤي الترابعي قادماً من نادي الاتحاد المنستيري التونسي، ليتم قيده في فئة اللاعب المقيم بقائمة «العنابي» الذي يخوض تحدياً قوياً وصعباً الموسم المقبل، عندما يشارك في الدور الرئيسي من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ونجح الجزيرة بالتعاقد مع الوافد الجديد المصري إبراهيم عادل قادماً من نادي بيراميدز المصري، بعقد يمتد حتى صيف 2030، ليلعب إلى جوار مواطنه محمد النني، والذي دافع عن شعار «فخر أبوظبي» في الموسم الماضي، بعد رحلة أوروبية بدأها مع بازل السويسري في 2013.

وجذب من خلالها أنظار المدرب الفرنسي أرسين فينغر الذي ضمه إلى أرسنال في 2016، ليخوض مع «المدفعجية» 161 مباراة في 8 مواسم، ولعب موسماً واحداً على سبيل الإعارة في بيشكتاش التركي في موسم 2019 - 2020.

وتعاقد الظفرة مع المدافع المغربي محسن ربجة، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع المكناسي المغربي، وتعاقد دبا مع الأردني محمد المرضي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من نادي الحسين، ضمن جهود الفريقين لتدعيم صفوفهما استعداداً لخوض معترك المنافسة على بقائهما في عالم المحترفين بعد صعودهما من دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، للمشاركة في النسخة الجديدة من دوري أدنوك للمحترفين.