«قدامى الأبيض» جاهزون لخليجية «الأساطير» بالكويت

أكد لاعبو منتخبنا الوطني جاهزيتهم للمشاركة في النسخة الأولى لبطولة كأس الخليج العربي لقدامى اللاعبين «الأساطير»، التي ستنطلق في دولة الكويت الشقيقة بدءاً من السبت المقبل، وتستمر حتى الـ 26 من الشهر الجاري، بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية.

وأكد نجوم منتخبنا الوطني السابقين، جاهزيتهم للبطولة وسعادتهم بالعودة إلى الملاعب مجدداً والمشاركة في البطولات، خاصة الخليجية لما تتمتع فيه من قوة وإثارة واهتمام إعلامي وجماهيري.

وقال الكابتن منذر علي أحد أبرز نجوم منتخبنا الوطني في فترة التسعينيات، إن سعادته لا توصف بارتداء قميص المنتخب مجدداً بعد سنوات من الاعتزال، مؤكداً أنه ومنذ تلقيه نبأ اختياره لتمثيل المنتخب في هذه البطولة استعاد الذكريات الجميلة التي عاشها مع الأبيض في دورات كأس الخليج السابقة ونهائيات كأس آسيا.

بدوره، أكد عبدالرحيم جمعة أحد أبرز من لعبوا في خط وسط منتخبنا الوطني خلال الفترة الماضية وصاحب التمريرة الحاسمة لإسماعيل مطر حين سجل هدف الفوز على منتخب عُمان في نهائي بطولة خليجي 18 بالعاصمة أبوظبي 2007، أن مثل هذه البطولات تعد مهمة واستمراريتها مطلب كونها تجمع النجوم الذين صالوا وجالوا في الملاعب الخليجية، كما أنها تُمثل فرصة لتعريف الجيل الحالي بهم وبما قدموه من متعة في دورات الخليج، موجهاً شكره للقائمين على الفكرة ولاتحاد الإمارات لكرة القدم على اهتمامه وتحضيره للمنتخب بالصورة المطلوبة.

ويُواصل منتخبنا تدريباته اليومية في ملعب ذياب عوانة حتى موعد السفر إلى دولة الكويت بعد غد الخميس.