فينيسيوس يحترف الاستثمار ويشتري نادياً برتغالياً

يواصل نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، السير على خطى زميله كيليان مبابي في عالم الاستثمار الرياضي، حيث استحوذ، إلى جانب مجموعة من المستثمرين البرازيليين والبرتغاليين، على ملكية نادي إف سي ألفيركا، المنافس في دوري الدرجة الثانية البرتغالي، وفقاً لما نشرته صحيفة "آس" الإسبانية.

وأعلن المالك السابق، ريكاردو فيسينتين، تخليه عن مسؤولياته وبيع حصته البالغة نحو 70-80% من إجمالي أسهم النادي إلى فينيسيوس وشركائه، حيث جاء في البيان الرسمي للنادي: "يعلن نادي إف سي ألفيركا – فوتبول، ساد، أن المهندس ريكاردو فيسينتين قد باع مشاركته المؤهلة في الشركة لمجموعة من المستثمرين الإسبان والبرازيليين."

وسيتولى الرئيس التنفيذي الحالي، ماتيوس أورنيلاس، إدارة النادي حتى نهاية الموسم، على أن يتم الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن أسماء الملاك الجدد الذين سيرافقون فينيسيوس في مشروعه الاستثماري، ولم يتم الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

ويقع نادي ألفيركا في مدينة ألفيركا دو ريباتيجو، بالقرب من لشبونة، ويحتل حالياً المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية البرتغالي، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر تونديلا، ويضمن الفريقان المتصدران التأهل مباشرة إلى الدوري البرتغالي الممتاز.

ويحظى نادي ألفيركا بتاريخ طويل من الارتباط بكرة القدم البرازيلية، حيث يضم حالياً 15 لاعباً من أصول برازيلية، ويقوده المدرب البرتغالي فاسكو بوتيلهو دا كوستا، بينما سبق له أن لعب خمسة مواسم في الدوري البرتغالي الممتاز، وهو نفس عدد المواسم التي قضاها في الدرجة الثانية.