«قدامى الأبيض» يخضعون لجلسة تصوير استعداداً لكأس الخليج

خضع لاعبو منتخبنا الوطني لقدامى اللاعبين، لجلسة تصوير خاصة بالمشاركة في النسخة الأولى من بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين المقررة في الكويت خلال الفترة من 22 إلى 26 فبراير الجاري، وشارك في الجلسة جميع اللاعبين المختارين لتمثيل منتخبنا الوطني في البطولة، وهم: ماجد ناصر، وليد سالم، بشير سعيد، مهند العنزي، يوسف جابر، منذر علي، جمعة خاطر، عبدالله مال الله، أحمد خميس، سبيت خاطر، سالم خميس، هلال سعيد، عبدالرحيم جمعة، رامي يسلم، حسن علي إبراهيم، فيصل خليل، محمد سرور، ناصر خميس، إسماعيل مطر وسعيد الكاس.

وتتواصل تدريبات منتخبنا الوطني لقدامى اللاعبين في ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بدبي، تحت قيادة المدرب جمعة ربيع ومساعده وليد عبيد، ووسط أجواء ممتعة، وروح معنوية عالية استعداداً إلى السفر للكويت يوم الخميس المقبل، حيث يخوض «قدامى الأبيض» مباراتهم الأولى في البطولة الخليجية أمام نظيره المنتخب القطري يوم السبت المقبل، في الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى البطولة على ملعب استاد جابر المبارك بالكويت، ثم يلتقي مع المنتخبين الكويتي والعماني يومي الأحد والاثنين المقبلين، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة الثانية للبطولة تضم منتخبات العراق، السعودية، البحرين واليمن، وتقام 4 مباريات من دور المجموعات يومياً، وتلعب كل مباراة في البطولة لمدة 40 دقيقة، بواقع 20 دقيقة لكل شوط.