ثامر محمد: أستبعد دخول نادٍ رابع في صراع البقاء بدورينا

استبعد ثامر محمد، لاعب شباب الأهلي والجزيرة وبني ياس السابق، دخول نادٍ رابع في الصراع بين البطائح ودبا الحصن والعروبة على طوق النجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، خاصة بعد نتائج الثلاثي في الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي واجهوا فيها منافسين مباشرين في المنطقة الأخيرة من جدول الترتيب، مشيراً إلى وجود فوارق فنية كبيرة بينهم وبين أقرب الأندية إليهم في الترتيب بني ياس وعجمان وخورفكان، وتوقع حسم أولى بطاقات الهبوط مبكراً، وأن تكون من نصيب العروبة، على أن يستمر الصراع قائماً بين البطائح ودبا الحصن حتى الجولات الأخيرة، للهروب من الحصول على البطاقة الثانية للهبوط.

وشدد على أن من يستطيع الفوز على الأندية القريبة منه في الترتيب، والحصول على أكبر قدر من النقاط من أندية المقدمة سيكون الأقوى حظوظاً للبقاء، خاصة بعد تعادل البطائح ودبا الحصن إيجابياً بنتيجة 2-2، على ملعب استاد خالد في الجولة 16، مع الوضع في الاعتبار أن البطائح حقق الفوز في المواجهة الأولى بينهما، ضمن الجولة الثالثة بنتيجة 2 - 1، ما يعني ترجيح كفته إذ تم اللجوء إلى المواجهات المباشرة في حال تساوي الفريقين في عدد النقاط بنهاية الدوري، مؤكداً تطور أداء دبا الحصن كثيراً منذ تولي تدريبه المدرب الوطني حسن العبدولي، وقال، إن وضع الفريق ربما سيكون أفضل إذا استعانت إدارة النادي بالعبدولي منذ بداية الموسم.

وأثنى ثامر محمد على الأداء والنتائج الإيجابية، التي يحققها بني ياس في الدوري منذ تولي دانييل إيسايلا مسؤولية قيادة الفريق، مشدداً على أن عودة المدرب الروماني تأخرت كثيراً، كما توقع أنه من الصعب على أي فريق الآن الدخول في المنافسة على القمة مع شباب الأهلي والشارقة صاحبي المركزين الأول والثاني في لائحة الترتيب، وأن خبرة الروماني أولاريو كوزمين، مدرب الشارقة، بالكرة الإماراتية خلال سنوات عمله الماضية، ودكة بدلاء شباب الأهلي سيكونان عاملين مؤثرين رئيسين على قوة المنافسة، خلال الجولات المتبقية من عمر الدوري، وفي تحديد هوية بطل دوري موسم 2024 - 2025.

وعن إمكانية دخول العين في دائرة الصراع على درع الدوري هذا الموسم، بعد تحقيقه الفوز في آخر جولتين من الدوري للمرة الأولى، منذ تحقيقه فوزين متتاليين في الجولتين الثامنة والتاسعة، قال ثامر محمد، إنه بالرغم من تحسن نتائج العين مع مدربه الجديد الصربي، فلاديمير إيفيتش، فإنه يعتقد أن عودة العين صعبة للغاية، فيما يبدو أن النادي أغلق ملف المنافسات المحلية هذا الموسم، بعد خروجه من بطولتي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، واتساع الفارق بينه وبين متصدر الدوري، وبدأ من الآن في التحضير للموسم الجديد، والتركيز على مشاركته المقبلة، في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، ولذا لم يُجرِ أي صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، في الوقت الذي أجرى فيه شباب الأهلي صفقتين من العيار الثقيل، رغم ما يمتلكه الفريق من لاعبين مميزين في كل المراكز سواء من الأساسيين أو في قوائم البدلاء.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تأجيل قمتي الوحدة وضيفه شباب الأهلي، والجزيرة وضيفه الشارقة فإن نتائج المباريات الخمس من الجولة 16 لم تسفر سوى عن تغيير بسيط، تمثل في تبادل عجمان وبني ياس لمركزيهما بفارق المواجهات المباشرة، بعد تساويهما برصيد 19 نقطة لكل منهما، بفوز بني ياس على مستضيفه عجمان بنتيجة 3 - 2، ليتقدم إلى المركز التاسع، ويتراجع عجمان إلى المركز العاشر.