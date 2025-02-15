سجل منها مرموش.. رقم قياسي لإديرسون بصناعة سادس أهدافه

سجل البرازيلي إديرسون حارس مرمى مانشستر سيتي رقما قياسيا لحراس المرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر صناعة سادس هدف له في المسابقة.

ومرر إديرسون كرة طولية إلى عمر مرموش في الدقيقة 19 ليسدد النجم المصري بهدوء من فوق مارتين دوبرافكا حارس مرمى نيوكاسل يونايتد خلال مواجهة الفريقين اليوم السبت، مسجلا أولى أهدافه مع فريقه الجديد.

وتخطى إديرسون حارس مرمى منتخب البرازيل إنجاز بول روبينسون حارس المرمى السابق لليدز يونايتد وتوتنهام وبلاكبيرن، الذي صنع خمس تمريرات حاسمة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع إديرسون ثالث هدف له هذا الموسم ، ووفقا لـ"أوبتا سبورت"، الشركة البريطانية المتخصصة في جمع ونشر الإحصائيات الرياضية، فهو رقم قياسي أيضا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.