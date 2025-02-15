أرتيتا: مرينو أظهر امتلاكه لغريزة المهاجم أمام ليستر

أشاد ميكل أرتيتا مدرب أرسنال بلاعبه ميكل مرينو بسبب قدرته على استشعار الفرص الخطيرة في منطقة جزاء المنافس بعدما سجل لاعب خط الوسط هدفين متأخرين ليقود الفريق للفوز 2-صفر على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، بعدما شغل الإسباني مركز المهاجم بصورة طارئة بسبب أزمة الإصابات في النادي.

وأصبح أرسنال على بعد أربع نقاط فقط من ليفربول المتصدر الذي لعب مباراة أقل.

وبدا الفريق الزائر، الذي يغيب عنه جابرييل مارتينيلي وجابرييل جيسوس وكاي هافرتس وبوكايو ساكا بسبب الإصابات، بدون أنياب هجومية في الشوط الأول ضد صاحب الأرض المهدد بالهبوط قبل أن يدخل مرينو من على مقاعد البدلاء ويمنح أرسنال الفوز.

وأبلغ أرتيتا شبكة (تي.إن.تي) التلفزيونية "كان يجب أن نقول كلمتنا اليوم بعد كل الشكوك التي أثيرت حول الإصابات.

"كانا شوطين مختلفين للغاية، افتقرنا إلى الضغط في الشوط الأول وكنا غير متسقين. وفي الشوط الثاني استجمعنا قوانا وفزنا بالمباراة".

وتحدث أرتيتا مع مرينو قبل ساعات فقط من المباراة حول الدخول كبديل في مركز المهاجم، لكنه لم يؤكد إمكانية تكرار هذه التجربة.

وقال أرتيتا "في تلك اللحظة كان ليستر سيتي يدافع بعمق وكنا أكثر تركيزا في الثلث الأخير من الملعب. اعتقدنا أن مرينو قادر على تقديم تلك اللحظات. من السهل قول ذلك لكن فعله كان رائعا.

"لم يلعب ميكل مطلقا في مركز المهاجم الصريح، لكنه يتمتع بالقدرة على التوقع. فهو يستطيع أن يستشعر الخطر ويجيد إنهاء الهجمات.

"دعونا نرى (إذا كان سيلعب هناك مرة أخرى)، سنحلل هذه المباراة وننتقل إلى المباراة التالية".